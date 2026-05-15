U14 Hà Nội vô địch Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026, giành giải thưởng 20.000 đô la Mỹ

(GLO)- Trưa 15-5, trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã khép lại sau màn sút penalty căng thẳng. Các cầu thủ U14 Hà Nội là những người bản lĩnh hơn để giành chức vô địch sau khi vượt qua U14 Sông Lam Nghệ An (SLNA) và đoạt phần thưởng 20.000 đô la Mỹ.

Trận đấu tranh chức vô địch của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 trở nên hấp dẫn, sôi động hơn khi có sự xuất hiện của ông Park Hang-seo - nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, đang giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo (bìa phải) cùng bầu Đức có mặt trên khán đài theo dõi trận chung kết Festival. Ảnh: Văn Ngọc

Cuộc thư hùng giữa U14 Hà Nội và U14 SLNA được xem là trận chung kết trong mơ của Festival lần này. Dù ở bán kết, cả 2 chỉ vượt qua đối thủ sau loạt penalty may rủi, song xét về thế trận họ vẫn là những người chơi ở thế thượng phong.

Bởi vậy, người hâm mộ phố núi rất trông chờ vào màn đọ sức giữa 2 đội bóng sở hữu lượng cổ động viên đông đảo này.

U14 SLNA (phải) là những người chơi tốt hơn trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả 2 đều nhập cuộc tương đối thận trọng. Đặc biệt là U14 Hà Nội, họ hiểu rằng đối thủ có nhiều cầu thủ có thể tạo nên đột biến. Do đó, đội bóng trẻ Thủ đô đã chủ động chơi chắc chắn ở phần sân nhà trong suốt hiệp 1.

Với U14 SLNA, dù không tung quá nhiều nhân sự cho mặt trận tấn công song vẫn có thể tạo ra sự uy hiếp cho hàng thủ đối phương. Phút 12, bàn thắng đã ở rất gần với đội bóng xứ Nghệ khi Đăng Đạt có pha dứt điểm chéo góc buộc thủ thành Thành Đạt phải trổ hết tài năng để cản phá.

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi bất phân thắng bại sau 60 phút thi đấu chính thức. Ảnh: Văn Ngọc

Chơi có phần lép vế trong hiệp 1, sang hiệp 2, mọi thứ đã khởi sắc hơn với U14 Hà Nội. Họ đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn với những tình huống hãm thành đầy nguy hiểm.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Mạnh Tiến đã có thời cơ quý như vàng để dứt điểm trận đấu ở cự ly chỉ khoảng 7 m. Tuy nhiên, cầu thủ của U14 Hà Nội đã bỏ lỡ đầy đáng tiếc, khiến 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Trong loạt sút 11 m, một lần nữa thủ thành Thành Đạt đã chơi xuất sắc, cản phá thành công cú đá của cầu thủ bên phía U14 SLNA. U14 Hà Nội đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2 trên chấm penalty để đăng quang ngôi vị quán quân.

U14 Hà Nội vượt qua U14 SLNA trên chấm penalty cân não. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ở trận tranh hạng 3, U14 PVF đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước U14 Malaysia. Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, U14 PVF đã rượt đuổi tỷ số với đối phương trước khi khép lại 60 phút thi đấu chính thức với tỷ số 3-3. Trên chấm 11 m, họ đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó giành hạng 3 chung cuộc.

Tại lễ bế mạc, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: “Festival đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, những khoảnh khắc đầy cảm xúc, để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sự kiện đã minh chứng cho sự đúng đắn trong định hướng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch hội nhập quốc tế của tỉnh Gia Lai.

Hy vọng giá trị của Festival sẽ được lan tỏa rộng rãi, qua đó phát hiện thêm nhiều cầu thủ trẻ tài năng cho nước nhà”.

U14 Hà Nội đã giành chức vô địch với phần thưởng 20.000 đô la Mỹ. Ảnh: Văn Ngọc

Trong phần trao thưởng, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho U14 Hà Nội với số tiền thưởng 20.000 đô la Mỹ, U14 SLNA đoạt ngôi á quân với tiền thưởng 10.000 đô la Mỹ, đội U14 PVF giành hạng 3 với giải thưởng 5.000 đô la Mỹ, đội U14 Malaysia giành giải Fair Play với 3.000 đô la Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao giải cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Mai Tuấn Hoàng của U14 Hà Nội. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân (mỗi giải 1.000 đô la Mỹ), gồm: cầu thủ xuất sắc nhất cho Mai Tuấn Hoàng (U14 Hà Nội), thủ môn xuất sắc nhất cho Nguyễn Thành Đạt (U14 Hà Nội), vua phá lưới cho Luthfil Hadi (U14 Malaysia).