Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội nhập cuộc đầy hứng khởi, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn với nhiều pha lên bóng tốc độ.

Sở hữu đội hình đồng đều cùng lối chơi gắn kết, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến, liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Giải bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 - Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II. Ảnh: Trung Nghĩa

Ở phần sân còn lại, đội bóng Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thi đấu kiên cường, triển khai nhiều pha phản công sắc bén nhờ tốc độ và sự cơ động của hàng công.

Những pha "ăn miếng trả miếng" liên tiếp khiến trận chung kết diễn ra sôi nổi và kịch tính trong từng phút bóng lăn.

Khép lại hiệp 1, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng tạm dẫn trước 2-1. Bước sang hiệp 2, đội bóng khu vực Tây Gia Lai tiếp tục phát huy lối chơi kỹ thuật, chiến thuật chặt chẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn để ghi thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-1.

Ban Tổ chức trao giải nhì cho đội bóng Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Trung Nghĩa

Không chấp nhận thất bại, đội bóng Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đẩy cao đội hình tấn công và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng 1 pha dứt điểm đẹp mắt.

Tuy nhiên, những nỗ lực trong quãng thời gian còn lại là chưa đủ để đội bóng khu vực Đông Gia Lai lật ngược thế cờ. Chung cuộc, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng giành chiến thắng 3-2, chính thức đăng quang Giải bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 - Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II.

Cầu thủ Phan Bảo Phúc (Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao cúp vô địch, huy chương vàng và phần thưởng cho đội bóng Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng; đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật.

Giải đấu không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính mà còn tạo sân chơi bổ ích; góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.