Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội nhập cuộc đầy hứng khởi, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn với nhiều pha lên bóng tốc độ.

Sở hữu đội hình đồng đều cùng lối chơi gắn kết, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến, liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

0913mxf-snapshot-0019573.jpg
Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Giải bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 - Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II. Ảnh: Trung Nghĩa

Ở phần sân còn lại, đội bóng Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định thi đấu kiên cường, triển khai nhiều pha phản công sắc bén nhờ tốc độ và sự cơ động của hàng công.

Những pha "ăn miếng trả miếng" liên tiếp khiến trận chung kết diễn ra sôi nổi và kịch tính trong từng phút bóng lăn.

Khép lại hiệp 1, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng tạm dẫn trước 2-1. Bước sang hiệp 2, đội bóng khu vực Tây Gia Lai tiếp tục phát huy lối chơi kỹ thuật, chiến thuật chặt chẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn để ghi thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-1.

0907mxf-snapshot-0012227.jpg
Ban Tổ chức trao giải nhì cho đội bóng Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Trung Nghĩa

Không chấp nhận thất bại, đội bóng Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định đẩy cao đội hình tấn công và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng 1 pha dứt điểm đẹp mắt.

Tuy nhiên, những nỗ lực trong quãng thời gian còn lại là chưa đủ để đội bóng khu vực Đông Gia Lai lật ngược thế cờ. Chung cuộc, Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng giành chiến thắng 3-2, chính thức đăng quang Giải bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 - Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II.

0900mxf-snapshot-0008550.jpg
Cầu thủ Phan Bảo Phúc (Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao cúp vô địch, huy chương vàng và phần thưởng cho đội bóng Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng; đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi bật.

Giải đấu không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính mà còn tạo sân chơi bổ ích; góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

Video

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến Gia Lai một ngày hội bóng đá trẻ đầy cảm xúc. 80 bàn thắng, 34 trận cầu rực lửa, 5 loạt luân lưu nghẹt thở và nhiều con số ấn tượng khác là những dấu ấn của sự kiện giao lưu thể thao quốc tế diễn ra trong tháng 5 này. 

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

Video

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Bóng đá

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

null