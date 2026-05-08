Sôi nổi giải bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh Gia Lai

(GLO)- Giải Bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh Gia Lai năm 2026 Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức từ ngày 2 đến 23-5 đang diễn ra hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ.

Theo ông Nguyễn Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo.

Một trận đấu ở bảng B khu vực phía Tây tỉnh. Ảnh: R.H

Giải đấu còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi và góp phần thúc đẩy phát triển phong trào bóng đá của tỉnh.

Giải năm nay quy tụ 610 cầu thủ và huấn luyện viên đến từ 42 đội bóng đại diện cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Các đội được chia thành 2 khu vực phía Tây tỉnh (16 đội) và phía Đông tỉnh (26 đội), thi đấu theo thể thức bóng đá 5 người vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, các đội chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết, sau đó tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết để xác định đội vô địch khu vực. Các trận đấu được tổ chức trên sân bóng đá Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku).

Trong khi đó, khu vực phía Đông tỉnh gồm 6 bảng, mỗi bảng từ 4-5 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn các đội có thành tích tốt vào vòng tiếp theo. Các trận đấu diễn ra tại Nhà Văn hóa Thể thao thuộc khu Thiết chế công đoàn (phường Quy Nhơn Bắc).

Trận chung kết toàn giải giữa 2 đội vô địch của 2 khu vực dự kiến diễn ra vào ngày 23-5 tại Nhà Văn hóa Thể thao thuộc khu Thiết chế công đoàn.

Theo ông Đặng Mậu Tuân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam (phường Quy Nhơn Đông), từ năm 2023, doanh nghiệp đã thành lập, duy trì đội bóng đá nam, đồng thời bố trí kinh phí cho tập luyện, trang phục và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể. Đội bóng của công ty cũng thường xuyên tham gia các giải do Công đoàn các cấp tổ chức.

“Chúng tôi không đặt nặng thành tích mà hướng đến tham gia sân chơi sẽ tổ chức thường niên, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên, người lao động.

Các đội bóng tham gia đa dạng ngành nghề và ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới đã tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở mở rộng giao lưu, học hỏi trong việc gầy dựng phong trào tập luyện thể thao tại đơn vị” - ông Tuân cho biết.

Lần đầu tiên dự Giải Bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh, đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú) có đội hình thi đấu đều là cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện.

Trong trận ra quân thuộc bảng B (khu vực phía Tây) diễn ra vào ngày 3-5, đội bóng với biệt danh “chiến binh áo trắng” này đã có chiến thắng đậm 5-1 trước đội Công đoàn cơ sở Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai (phường Diên Hồng).

Anh Phan Duy Hảo - Trưởng đoàn Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - chia sẻ: “Với đặc thù công việc chuyên môn, quỹ thời gian để đội tập luyện không nhiều. Nhưng bằng tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và đam mê thể thao, toàn đội luôn nỗ lực trong từng buổi tập để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Đây không chỉ là cơ hội giao lưu, học hỏi mà còn là dịp để tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện lan tỏa hình ảnh năng động, cháy hết mình trên sân cỏ”.

Cũng ở trận mở màn bảng B (khu vực phía Tây), đội bóng Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) đã giành chiến thắng áp đảo 12-0 trước đội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Pleiku (phường Diên Hồng).

Anh Phan Bảo Phúc - cầu thủ đội bóng Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng - cho biết: “Chúng tôi rất hứng khởi khi tham gia giải đấu lần này. Mục tiêu của đội là giành chức vô địch khu vực Tây Gia Lai và hướng đến trận chung kết tại phường Quy Nhơn Bắc”.

Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các đội bóng, giải hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động trên địa bàn tỉnh.