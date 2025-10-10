Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025

(GLO)- Sáng 10-10, vòng loại khu vực phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025 đã khai mạc. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tham dự với 19 thành viên, nằm ở bảng B, đối đầu với các đội: Becamex Group, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Sacombank.

Vòng loại khu vực phía Nam diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 10 đến 13-10, quy tụ 23 đội bóng.

Đội Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tham gia vòng loại khu vực phía Nam-Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu chọn 6 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Từ kết quả đó, Ban Tổ chức sẽ chọn 10 suất tham dự vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025.

Trước đó, vòng loại phía Bắc diễn ra từ ngày 3 đến 5-10 tại Hà Nội, xác định được 6 cái tên giành vé vào vòng chung kết toàn quốc. Trong đó, đội vô địch là Công đoàn Công an nhân dân.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

Đây là sân chơi thường niên dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.