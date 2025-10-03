Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

(GLO)-Tối 3-10, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tiếp đón CLB Long An trên sân vận động Quy Nhơn trong khuôn khổ vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026. Thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang đã phần nào giải tỏa được áp lực khi giành chiến thắng đầu tiên.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, CLB Quy Nhơn United nhập cuộc đầy khí thế và nhanh chóng làm chủ thế trận trên sân nhà. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, tiền đạo Thanh Phong đã lập cú đúp đẹp mắt, mang về lợi thế cho đội bóng đất võ.

Tiền đạo Thanh Phong lập cú đúp giúp Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Sang hiệp 2, Quy Nhơn United tiếp tục duy trì sức ép và lần lượt có thêm 2 bàn thắng do công của Thaileon và Ngọc Toàn, nâng tỷ số lên 4-0. Ở những phút cuối, Tấn Tài đã ghi bàn cho CLB Long An, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện. Chung cuộc, đội bóng đất võ giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1.

Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và CLB Long An. Ảnh: ĐVCC

Giành chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng đấu, đội bóng đất võ đang có 4 điểm, tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trịnh Duy Quang có thêm động lực trước chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp Bắc Ninh vào ngày 19-10 tới.

Kết thúc vòng 3 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm. Ở chiều ngược lại, CLB Đại học Văn Hiến mới chỉ có 1 điểm và xếp cuối bảng.