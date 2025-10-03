Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối 3-10, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tiếp đón CLB Long An trên sân vận động Quy Nhơn trong khuôn khổ vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026. Thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang đã phần nào giải tỏa được áp lực khi giành chiến thắng đầu tiên.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, CLB Quy Nhơn United nhập cuộc đầy khí thế và nhanh chóng làm chủ thế trận trên sân nhà. Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, tiền đạo Thanh Phong đã lập cú đúp đẹp mắt, mang về lợi thế cho đội bóng đất võ.

giai-hang-nhat-quoc-gia-quy-nhon-united.jpg
Tiền đạo Thanh Phong lập cú đúp giúp Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Sang hiệp 2, Quy Nhơn United tiếp tục duy trì sức ép và lần lượt có thêm 2 bàn thắng do công của Thaileon và Ngọc Toàn, nâng tỷ số lên 4-0. Ở những phút cuối, Tấn Tài đã ghi bàn cho CLB Long An, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện. Chung cuộc, đội bóng đất võ giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1.

giai-hang-nhat-quoc-gia-quy-nhon-united-1.jpg
Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) và CLB Long An. Ảnh: ĐVCC

Giành chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng đấu, đội bóng đất võ đang có 4 điểm, tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trịnh Duy Quang có thêm động lực trước chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp Bắc Ninh vào ngày 19-10 tới.

Kết thúc vòng 3 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm. Ở chiều ngược lại, CLB Đại học Văn Hiến mới chỉ có 1 điểm và xếp cuối bảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các VĐV tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025. Ảnh: P.L

Tỏa sáng tài năng, lan tỏa phong trào cầu lông

Thể thao

(GLO)- Tại Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2025 được Cục TDTT phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từ ngày 21 đến 27-9, các VĐV đã mang đến nhiều trận cầu kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia - cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Taekwondo Gia Lai bứt phá

Thể thao

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

Thể thao

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null