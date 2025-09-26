Trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik Đinh Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch CLB Quy Nhơn United

(GLO)-Ngày 25-9, ông Đinh Hồng Vinh-trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik, đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên, ban huấn luyện và các cầu thủ Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United với cương vị Chủ tịch CLB.

Tại buổi gặp gỡ, tân Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ định hướng, kế hoạch hành động trong thời gian tới; đồng thời động viên tinh thần và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu đến tập thể đội bóng.

Tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh gặp mặt cán bộ nhân viên, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB Quy Nhơn United. Ảnh: ĐVCC

Trước mắt, tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh sẽ đồng hành cùng đội ngũ huấn luyện, hỗ trợ Quy Nhơn United vượt qua giai đoạn khởi đầu của mùa giải 2025-2026 đầy khó khăn.

Ở Cúp quốc gia, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã sớm dừng bước khi để thua CLB Long An; tại vòng 1 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, đội bị Đại học Văn Hiến cầm hòa ngay trên sân nhà. Ở vòng đấu tiếp theo, Quy Nhơn United sẽ hành quân ra Quảng Ninh, làm khách trên sân vận động Cẩm Phả.

Tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Được trở về quê hương để đóng góp cho đội bóng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Đây là hành trình nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ cùng tập thể nỗ lực hết sức để xây dựng đội bóng chuyên nghiệp, đoàn kết, có lối chơi bản sắc và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ”.