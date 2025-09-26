Trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik Đinh Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch CLB Quy Nhơn United

Tại buổi gặp gỡ, tân Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ định hướng, kế hoạch hành động trong thời gian tới; đồng thời động viên tinh thần và truyền đạt những kinh nghiệm quý báu đến tập thể đội bóng.
Trước mắt, tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh sẽ đồng hành cùng đội ngũ huấn luyện, hỗ trợ Quy Nhơn United vượt qua giai đoạn khởi đầu của mùa giải 2025-2026 đầy khó khăn.
Ở Cúp quốc gia, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã sớm dừng bước khi để thua CLB Long An; tại vòng 1 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, đội bị Đại học Văn Hiến cầm hòa ngay trên sân nhà. Ở vòng đấu tiếp theo, Quy Nhơn United sẽ hành quân ra Quảng Ninh, làm khách trên sân vận động Cẩm Phả.
Tân Chủ tịch Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Được trở về quê hương để đóng góp cho đội bóng là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Đây là hành trình nhiều thử thách, nhưng tôi sẽ cùng tập thể nỗ lực hết sức để xây dựng đội bóng chuyên nghiệp, đoàn kết, có lối chơi bản sắc và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ”.
Đinh Hồng Vinh là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên tại Bình Định (cũ), từng khoác áo đội HAGL khi còn là cầu thủ, sau đó gắn bó với sự nghiệp huấn luyện và đào tạo trẻ. Ông từng là trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn cùng U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017; trợ lý của HLV Park Hang-Seo và gần đây là trợ lý của HLV Kim Sang-Sik.
Ngoài ra, ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CLB Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) và Giám đốc điều hành Học viện Juventus Việt Nam-nơi đào tạo nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.