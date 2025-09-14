Danh mục
Câu lạc bộ Quy Nhơn United sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia-Chứng khoán LPBank 2025-2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 13-9, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Long An (tỉnh Tây Ninh), gặp CLB Long An trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia-Chứng khoán LPBank 2025-2026.

Trong hiệp 1, đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 27, khi Trần Văn Thái tận dụng thành công cơ hội để chọc thủng mành lưới đối phương.

quy-nhon-united-cup-quoc-gia-1.jpg
Một pha bóng trong trận đấu giữa CLB Quy Nhơn United (áo xanh) và CLB Long An. Ảnh: ĐVCC

Sang hiệp 2, CLB Long An kịp lấy lại tinh thần và tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số, sau khi đội trưởng Nguyễn Thanh Hải thực hiện thành công cú sút từ chấm 11 m.

quy-nhon-united-cup-quoc-gia.jpg
CLB Quy Nhơn United sớm dừng chân tại vòng loại Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, CLB Quy Nhơn United để thua 1-3 và chấp nhận thất bại chung cuộc, sớm dừng cuộc chơi.

