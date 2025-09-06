Danh mục
HLV Trịnh Duy Quang: CLB Quy Nhơn United vượt qua khó khăn, thử thách để vào top 3

AN NGUYÊN (Thực hiện)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-9, CLB Quy Nhơn United đã làm lễ xuất quân mùa giải 2025 - 2026. Sau đó, toàn đội di chuyển vào miền Nam để tập huấn và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. HLV trưởng CLB Trịnh Duy Quang chia sẻ về một mùa giải dự báo đầy khó khăn, thách thức.

* Trước tiên, ông có thể chia sẻ một số thông tin về công tác chuẩn bị cho mùa giải mới 2025 - 2026?

bg5-1.jpg
HLV Trịnh Duy Quang. Ảnh: A.N

- Sau khi CLB phải xuống hạng ở mùa giải 2024 - 2025, lực lượng của đội bóng bị thay đổi nhiều. Gần như các cầu thủ trụ cột của đội đã chia tay CLB để tìm môi trường mới. Đội hình nòng cốt của đội chỉ còn lại Cao Văn Triền và một số cầu thủ trẻ như: Ngọc Tín, Gia Việt, Thanh Phong, Thành Luân… Từ đó, đội bóng nhận được sự hỗ trợ từ CLB Hoàng Anh Gia Lai về lực lượng cầu thủ cũng như nhân sự trong ban huấn luyện.

Tôi và trợ lý Lương Trung Tuấn cùng với hơn 10 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ kết hợp cùng số nhân sự còn lại của CLB Quy Nhơn Bình Định (cũ) bắt tay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Cho đến thời điểm này, tôi cảm thấy rất hài lòng khi lực lượng cũ còn lại cùng với số cầu thủ mới vừa được tăng cường đã tìm được tiếng nói chung. Các em hòa nhập khá nhanh và sớm tạo ra một đội hình có sự gắn kết cao.

bg5-2.jpg
Các cầu thủ CLB Quy Nhơn United tích cực tập luyện cho mùa giải mới. Ảnh: A.N

* Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, khó khăn nhất mà CLB Quy Nhơn United gặp phải là gì, thưa ông?

- Vấn đề mà tôi và các học trò gặp phải đó là không có nhiều cơ hội để cọ xát, điều chỉnh lối chơi cũng như nhìn ra những mặt hạn chế của đội.

Suốt quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, chúng tôi mới chỉ có 1 trận đấu giao hữu với CLB Trẻ TP Hồ Chí Minh trên sân Quy Nhơn. Các trận đấu khác với Khánh Hòa, Trường Tươi Đồng Nai… đều bị hủy vì lý do này hoặc lý do khác.

Theo kế hoạch thì ngày 7-9 toàn đội sẽ di chuyển vào miền Nam, chúng tôi sẽ có một trận đấu giao hữu với ĐH Văn Hiến vào ngày 9-9, rồi đến ngày 13-9 sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên ở Cúp quốc gia 2025 - 2026 trên sân Long An. Sau đó, đội sẽ tiếp tục ở lại miền Nam cho đến ngày 20-9 gặp Đồng Tháp ở vòng 1 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2025 - 2026.

* Ông và các học trò đặt mục tiêu như thế nào ở mùa giải mới?

- Mục tiêu đầu tiên là xây dựng một đội bóng đoàn kết và có lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng hiệu quả. Mùa giải phía trước chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách, bởi lực lượng của CLB Quy Nhơn United phần lớn là các cầu thủ trẻ được đào tạo tại địa phương, bao gồm Bình Định (cũ) và CLB Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng chúng tôi đến với giải đấu bằng một tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình, luôn nhiệt huyết và cố gắng cống hiến những trận đấu đẹp mắt.

Mỗi cầu thủ của Quy Nhơn United khi bước ra sân đều mang trong mình màu cờ, sắc áo, niềm tự hào của vùng đất võ anh hùng. Chúng tôi cũng sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất. Chúng tôi không chỉ chơi bóng vì danh dự của CLB, mà còn vì niềm tin yêu của người hâm mộ dành cho CLB.

CLB đặt mục tiêu là top 3 Giải Bóng đá hạng Nhất năm 2025 - 2026, nhưng nếu có cơ hội thì chúng tôi sẵn sàng nắm lấy thời cơ để giành vé thăng hạng.

* Xin cảm ơn ông và chúc Quy Nhơn United hoàn thành mục tiêu!

