Câu lạc bộ Quy Nhơn United sẽ chạm trán Đại học Văn Hiến

(GLO)-Theo lịch thi đấu mới nhất, tại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United sẽ chạm trán với Đại học Văn Hiến trên sân nhà.

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tổ chức lại Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho vòng đầu tiên Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, sau khi CLB Hòa Bình xác nhận rút lui.

Lịch thi đấu vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: BTC



Theo kết quả bốc thăm, loạt trận vòng 1 gồm: Thanh niên TP Hồ Chí Minh gặp Bắc Ninh, Khatoco Khánh Hòa gặp Long An, Quy Nhơn United gặp Đại học Văn Hiến, Trẻ PVF-CAND gặp Quảng Ninh, Trường Tươi Đồng Nai gặp TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp gặp Xuân Thiện Phú Thọ.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách), tổng cộng có 22 vòng với 132 trận, khởi tranh từ ngày 19-9-2025 và dự kiến kết thúc vào tháng 6-2026.

Một pha bóng trong trận đấu tập giữa CLB Quy Nhơn United (áo xanh) với Đại học Văn Hiến. Ảnh: CLB Quy Nhơn United

Vừa qua, CLB Quy Nhơn United và Đại học Văn Hiến đã có trận đấu tập trên sân Trung tâm thể thao Thành Long. Kết quả, CLB đội bóng đất Võ đã để thua với tỷ số 1-2. Hiện tại, CLB đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh, sẵn sàng cho trận đấu tại Cúp Quốc gia gặp CLB Long An lúc 16 giờ ngày 13-9 trên sân Long An.

Trước thềm mùa giải mới, CLB đã công bố nhà tài trợ và giới thiệu nhận diện thương hiệu mới. Theo đó, Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn tiếp tục là nhà tài trợ chính.