Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Vòng đầu Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026:

Câu lạc bộ Quy Nhơn United sẽ chạm trán Đại học Văn Hiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Theo lịch thi đấu mới nhất, tại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United sẽ chạm trán với Đại học Văn Hiến trên sân nhà. 

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tổ chức lại Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho vòng đầu tiên Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, sau khi CLB Hòa Bình xác nhận rút lui.

giai-hang-nhat-quoc-gia-2025-2026.jpg
Lịch thi đấu vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: BTC

Theo kết quả bốc thăm, loạt trận vòng 1 gồm: Thanh niên TP Hồ Chí Minh gặp Bắc Ninh, Khatoco Khánh Hòa gặp Long An, Quy Nhơn United gặp Đại học Văn Hiến, Trẻ PVF-CAND gặp Quảng Ninh, Trường Tươi Đồng Nai gặp TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp gặp Xuân Thiện Phú Thọ.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách), tổng cộng có 22 vòng với 132 trận, khởi tranh từ ngày 19-9-2025 và dự kiến kết thúc vào tháng 6-2026.

cau-lac-bo-quy-nhon.jpg
Một pha bóng trong trận đấu tập giữa CLB Quy Nhơn United (áo xanh) với Đại học Văn Hiến. Ảnh: CLB Quy Nhơn United

Vừa qua, CLB Quy Nhơn United và Đại học Văn Hiến đã có trận đấu tập trên sân Trung tâm thể thao Thành Long. Kết quả, CLB đội bóng đất Võ đã để thua với tỷ số 1-2. Hiện tại, CLB đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh, sẵn sàng cho trận đấu tại Cúp Quốc gia gặp CLB Long An lúc 16 giờ ngày 13-9 trên sân Long An.

Trước thềm mùa giải mới, CLB đã công bố nhà tài trợ và giới thiệu nhận diện thương hiệu mới. Theo đó, Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn tiếp tục là nhà tài trợ chính.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Karate khẳng định vị thế

Karate khẳng định vị thế

Thể thao

(GLO)- Những năm gần đây, đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được quan tâm đầu tư có chiều sâu, từ đó đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu, đóng góp quan trọng vào thành công chung của thể thao Gia Lai.

Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

Giỗ Tổ võ đường Phan Hòa

Thể thao

(GLO)-Ngày 3-9 (nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch), võ đường Phan Hòa (phường Quy Nhơn Nam, thuộc môn phái Phan Thọ Tây Sơn) tổ chức lễ giỗ Tổ. Về dự lễ giỗ có đại diện lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cùng đông đảo các đại võ sư, võ sư, huấn luyện viên, võ sinh của các môn phái. 

Nơi hội tụ của những tài năng Kickboxing

Nơi hội tụ của những tài năng Kickboxing

Thể thao

(GLO)- Từ ngày 24 đến 30-8, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) sôi động với gần 700 vận động viên (VĐV) từ khắp cả nước hội tụ về tham gia Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2025.

Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm

Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm

Thể thao

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn ở các giải quốc nội, các võ sĩ Taekwondo Gia Lai vừa tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. Điều này mở ra cơ hội lớn cho môn thể thao này có thể vươn đến những tầm cao mới trong tương lai.

null