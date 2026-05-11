(GLO)- Chiều 11-5, trên sân vận động Pleiku (tỉnh Gia Lai), Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã tưng bừng khai mạc với buổi lễ hoành tráng và để lại nhiều dấu ấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa cho các đội bóng tham dự Festival. Ảnh: Văn Ngọc

Dự lễ khai mạc Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026, về phía tỉnh có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch Liên đoàn, ông Kim Sang-sik - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã tưng bừng khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Lễ khai mạc đã diễn ra sôi động với các tiết mục đặc sắc đại diện cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Trong đó nổi bật là màn trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên và biểu diễn võ thuật cổ truyền Bình Định.

Cùng với đó là các tiết mục nhảy hiện đại đem đến bầu không khí náo nhiệt cho các khán đài trên sân Pleiku.

Các võ sĩ trình diễn võ thuật cổ truyền Bình Định tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Đông đảo khán giả thích thú với các tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho hay: Festival là một trong những hoạt động điểm nhấn cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Sự kiện là minh chứng cho khát vọng vươn lên của thể thao Gia Lai trong khu vực và quốc tế.

Đồng thời, thể hiện Gia Lai là điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện thể thao, du lịch quy mô lớn, là nơi sẵn sàng tổ chức các hoạt động độc đáo và hấp dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

“Qua giải đấu, các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội quý báu để giao lưu, học hỏi, mang đến những bữa tiệc bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ. Cùng với đó sẽ nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Hơn cả, hình ảnh Gia Lai xinh đẹp, giàu tiềm năng du lịch sẽ đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 khởi tranh từ ngày 11-5 đến 15-5, quy tụ 12 đội bóng gồm: LPBank HAGL, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Trường Tươi Đồng Nai, Eum Seong (Hàn Quốc), Sông Lam Nghệ An, Gangwon FC (Hàn Quốc), Kham Say (Lào), Malaysia, PVF, Hà Nội, Shenzen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan).

Festival quy tụ 12 đội bóng trong nước và quốc tế tham gia. Ảnh: Văn Ngọc

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt ở từng bảng trên sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào chơi vòng tứ kết. Các đội không lọt vào tứ kết sẽ thi đấu các trận phân hạng.

Giải tổ chức thi đấu trên sân 11 người, mỗi hiệp thi đấu 30 phút; tổng giá trị giải thưởng hơn 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).