Đánh bại đội bóng Nhật Bản, U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu suôn sẻ

(GLO)- Tối 11-5, U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 với đội bóng U14 Jubilo Iwata đến từ Nhật Bản.

Jubilo Iwata là đội bóng có truyền thống về đào tạo trẻ. Họ từng sang Gia Lai tham dự Festival Bóng đá trẻ Việt - Nhật năm 2023 và xếp ở vị trí Á quân. Do đó, đội bóng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục để lại dấu ấn ở kỳ Festival lần này.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra khá cân bằng. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, trong trận khai màn với chủ nhà U14 LPBank HAGL, U14 Jubilo Iwata đã không thể hiện được nhiều. Trong 30 phút của hiệp 1, cả 2 đội chơi tương đối bế tắc trong mặt trận tấn công.

Các pha phối hợp của cả 2 chỉ dừng ở trước khu vực 16m50 rồi bị chặn đứng bởi hàng thủ đối phương. Do đó, khung thành của đôi bên không phải đứng trước những cơ hội nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng.

Thành Nam đã ghi bàn thắng giúp U14 LPBank HAGL đánh bại đội bóng Nhật Bản trong trận khai màn. Ảnh: Văn Ngọc

Sau hiệp 1 không có nhiều điểm nhấn, chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, các cầu thủ chủ nhà đã khiến khán đài sân Pleiku vỡ òa khi được ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Thành Nam có pha đột phá cá nhân rồi dứt điểm tung nóc lưới thủ thành người Nhật ghi bàn thắng 1-0.

Bị dẫn bàn, U14 Jubilo Iwata mới bắt đầu vùng dậy chơi ép sân về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, U14 LPBank HAGL đã chơi đầy quyết tâm hòng bảo toàn tỷ số. Họ hiểu rằng, 3 điểm ở trận mở màn sẽ giúp cánh cửa vào tứ kết rộng mở hơn.

Các cầu thủ Nhật Bản (trái) đã chơi nỗ lực tấn công sau khi bị dẫn trước. Ảnh: Văn Ngọc

Giữ vững tỷ số 1-0, U14 LPBank HAGL đã có chiến thắng đầu tiên quý giá trước khi đón tiếp U14 Eum Seong vào sáng 12-5 và U14 Trường Tươi Đồng Nai vào sáng 13-5 cùng trên sân Pleiku.

