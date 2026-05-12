U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai giữ lại 1 điểm trước U14 Eum Seong

(GLO)- Bị dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, song nhờ khoảnh khắc lóe sáng của tiền vệ Trọng Phúc, U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giữ lại 1 điểm trước đội bóng Hàn Quốc U14 Eum Seong trong khuôn khổ Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026.

Sau chiến thắng trước U14 Jubilo Iwata vào tối 11-5, U14 LPBank HAGL không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi phải bước vào cuộc đối đầu với U14 Eum Seong ngay trong sáng 12-5.

U14 Eum Seong có bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm.

Bởi vậy, đây được xem là trận đấu khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn. Bên cạnh đó, đội bóng trẻ Hàn Quốc được đánh giá khá cao khi sở hữu các cầu thủ kỹ thuật tốt cùng lối đá hiện đại.

Do đó, không quá khó hiểu khi Eum Seong làm chủ thế trận. Trước sức ép của đội khách, thủ thành Gia Lâm của U14 LPBank HAGL đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Phút 14, Gia Lâm chuyền bóng hớ hênh để đội trưởng Park Yunwoo cướp bóng rồi dứt điểm dễ dàng, mở tỷ số 1-0.

Hiệp 1 chứng kiến sự bế tắc của đội bóng trẻ phố núi khi những pha tấn công của họ đều thiếu đi sự kết nối. Phải đến hiệp 2, khi huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn xua quân chơi tấn công với phần đông quân số, khung thành đội khách mới phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

U14 LPBank HAGL (phải) giữ lại 1 điểm quý giá trước U14 Eum Seong.

Sau những đợt tấn công không biết mệt mỏi, phút 53, đội chủ nhà đã có được điều mình cần. Tiền vệ Trọng Phúc có pha đi bóng lắt léo rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc từ cự ly hơn 20 m đánh bại thủ thành đối phương, san bằng cách biệt 1-1.

Những phút cuối trận, LPBank HAGL tiếp tục tung ra những đợt hãm thành về phía đội bóng Hàn Quốc, song không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Với trận hòa 1-1, đội bóng trẻ phố núi tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau 2 vòng đấu và có cơ hội đi tiếp vào tứ kết.