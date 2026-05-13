U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai gặp U14 PVF ở tứ kết

(GLO)- Sáng 13-5, lượt trận cuối cùng của vòng bảng Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã diễn ra để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Đội chủ nhà U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ gặp U14 PVF ở vòng đấu này.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng A, U14 LPBank HAGL có cuộc đón tiếp U14 Trường Tươi Đồng Nai. Do đã mất khá nhiều thể lực cho 2 trận đấu gặp các đội bóng của Nhật Bản và Hàn Quốc, đội bóng trẻ phố núi đã tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị.

Công Hoàng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U14 LPBank HAGL giữ ngôi đầu bảng. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên, trước đội bóng đến từ Đồng Nai không được đánh giá cao, thầy trò huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn vẫn chơi trên cơ và áp đặt thế trận tấn công.

Sau nhiều tình huống nguy hiểm, đến phút 39, U14 LPBank HAGL đã có bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 do công của Công Hoàng sau pha đánh đầu ở cự ly gần.

U14 LPBank HAGL (phải) sẽ gặp U14 PVF ở tứ kết. Ảnh: Văn Ngọc

Ở lượt cuối, đội bóng Hàn Quốc U14 Eum Seong cũng đã đánh bại U14 Jubilo Iwata với tỷ số 1-0.

Với kết quả trên, U14 LPBank HAGL đứng đầu bảng A và gặp U14 PVF - đội xếp thứ 3 bảng C ở tứ kết 2 vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 13-5 trên sân Pleiku.

Lịch thi đấu vòng tứ kết vào chiều 13-5. Ảnh: HAGL

Trước đó, ở trận tứ kết 1 vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày trên sân Pleiku, U14 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U14 Eum Seong.

Tứ kết 3 và tứ kết 4 cũng diễn ra cùng khung giờ trên vào chiều 13-5 tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng với các cặp đấu U14 Hà Nội gặp U14 Jubilo Iwata và U14 Malaysia gặp U14 Shenzen.