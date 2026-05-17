Hơn 250 vận động viên tham gia Giải Pickleball Coach Xuân Trường lần thứ I

(GLO)- Ngày 16-5, tại sân Pickleball Khánh Quỳnh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Giải Pickleball Coach Xuân Trường lần thứ I - 2026 với sự tham gia của hơn 250 vận động viên đến từ các câu lạc bộ, nhóm phong trào trong và ngoài tỉnh.

Giải Pickleball Coach Xuân Trường lần thứ I do Coach Xuân Trường phối hợp cùng Media Pleiku Sport đồng tổ chức, tranh tài ở 2 nội dung gồm đôi hỗn hợp 4.7 và đôi hỗn hợp 5.2.

Điểm đặc biệt là giải áp dụng cập nhật điểm trình cho vận động viên sau thi đấu, tương tự như các hệ thống xếp hạng đang được nhiều giải pickleball phong trào trên cả nước sử dụng, nhằm bảo đảm tính minh bạch và cân bằng trình độ khi đăng ký thi đấu.

Cụm 8 sân thi đấu tạo không gian thuận lợi để các vận động viên vừa tranh tài, vừa theo dõi, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ các trận đấu khác. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau 1 ngày tranh tài, kết quả ở nội dung đôi hỗn hợp 4.7, cặp vận động viên Trần Quốc Đạt - Nguyễn Thị Ánh Viên giành chức vô địch. Giải nhì thuộc về cặp Nguyễn Dung - Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng giải ba là các cặp Nguyễn Huỳnh Tử - Gia Huy và Hồng Thụy Dương - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Tại nội dung đôi hỗn hợp 5.2, chức vô địch thuộc về cặp Cù Minh Lương - Trần Nguyên Khang. Cặp Châu Gia Bảo - Nguyễn Tấn Duy giành giải nhì. Hai cặp Lê Danh Quang - Hồ Sỹ Huy và Nguyễn Minh Duy - Nguyễn Kiệt Hiếu đồng giải ba.

Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngoài cúp và huy chương, Ban tổ chức còn trao các phần thưởng giá trị cho các cặp vận động viên đạt thành tích cao. Trong đó, giải thưởng của ngôi vô địch lên đến 10 triệu đồng.