(GLO)- Sáng 24-1, tại sân pickleball Trung tâm TDTT Thế Dân (69 Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú), Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai tổ chức giải Pickleball chào Xuân 2026.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Tham gia giải có 16 cặp vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các cặp được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai cặp đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tham gia giải đấu có 16 cặp vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau một buổi tranh tài sôi nổi, các trận đấu diễn ra quyết liệt, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Châu Luyến; giải nhì thuộc về đội Agribank - Chi nhánh Gia Lai; đồng giải ba thuộc về đội Công ty TNHH MTV Mai Thiên Phúc và đội Bi Thục Quyên.

Các trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải Pickleball chào Xuân 2026 hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành.