Gần 600 VĐV tranh tài Giải Pickleball Làng Tây Coffee Open Nasami Cup

(GLO)- Sáng 18-10, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Giải Pickleball Làng Tây Coffee Open Nasami Cup đã chính thức khai mạc, thu hút gần 600 vận động viên (VĐV) đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia tranh tài.

Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt nổi tiếng như: Đắc Tiến, Sophia Phương Anh, Hoàng Samurai, Tùng Hải Phòng, Nicholas, Bá Trọng...

khai-mac-giai-pickleball-lang-tay-coffee-open-nasami-cup-1.jpg
Gần 600 VĐV thi đấu ở 6 nội dung. Ảnh: H.H

Giải Pickleball diễn ra trong 2 ngày (18 và 19-10) với 6 nội dung thi đấu gồm: 4.3, 4.9, 5.3, 5.8, 6.5 và khách mời. Các VĐV được chia thành 21 bảng, thi đấu tại 3 cụm sân: Pickleball Khánh Quỳnh, Pickleball N-Joy và Pickleball Khải Hưng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (18-10), các VĐV tranh tài ở các nội dung 4.3, 5.3 và 5.8; ngày 19-10, giải tiếp tục với các nội dung 4.9, 6.5 và khách mời. Các VĐV thi đấu theo thể thức vòng tròn để chọn ra những tay vợt có thành tích tốt bước vào vòng loại trực tiếp.

img-9347.jpg
Các VĐV thi đấu sôi nổi, có nhiều pha bóng ấn tượng. Ảnh: H.H

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho mỗi nội dung, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.

