Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Tennis-Pickleball

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

2 tay vợt Gia Lai gây ấn tượng ở Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia-MB Vietnam Cup 2025 đang diễn ra tại TP. Đà Nẵng, 2 tay vợt của Gia Lai là Nguyễn Đình Hải và Võ Thị Phụng có thành tích khá ấn tượng.

Trong đó, Đình Hải tranh tài ở hạng mục chuyên nghiệp (Pro)-nơi quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất ở Việt Nam, châu Á và đặc biệt là tay vợt huyền thoại của làng Pickleball thế giới Ben Johns.

dinh-hai-tranh-tai-o-hang-muc-chuyen-nghiep-voi-nhung-tay-vot-xuat-sac-nhat-anh-thanh-phu.jpg
Đình Hải tranh tài ở hạng mục chuyên nghiệp với những tay vợt xuất sắc nhất. Ảnh: Thanh Phú

Đình Hải đã thi đấu ở 2 nội dung đơn nam và đôi nam. Ở nội dung đôi nam, anh cùng đồng đội Nguyễn Hữu Đạt đã dừng bước ở vòng 32.

Trong khi đó, Võ Thị Phụng tham gia hạng mục phong trào (Amateur) lứa tuổi 35+ ở cả 2 nội dung đơn nữ và đôi nữ. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt đến từ Gia Lai dừng bước ở vòng bán kết. Trong khi đó, ở nội dung đôi nữ, cô và đồng đội cũng dừng bước ở vòng tứ kết.

tay-vot-vo-thi-phung-phai-da-lot-vao-den-ban-ket-o-noi-dung-don-nu-anh-thanh-phu.jpg
Tay vợt Võ Thị Phụng (phải) đã lọt vào đến bán kết ở nội dung đơn nữ. Ảnh: Thanh Phú

Giải PPA Tour Asia-MB Vietnam Cup 2025 diễn ra từ ngày 30-9 đến 4-10 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng. Đây là giải đấu tầm cỡ quốc tế, quy tụ gần 600 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hà Tiểu Nhi đã chuyển sang chơi Pickleball từ tháng 5-2025 và giành được nhiều giải thưởng từ môn thể thao này. Ảnh: Anh Tuấn

Hà Tiểu Nhi: Vận động viên tài năng của Pickleball Gia Lai

(GLO)- Từng là cây vợt cầu lông hàng đầu Gia Lai, khi chuyển qua chơi Pickleball, Hà Tiểu Nhi (SN 2002, tổ 2, phường Pleiku) đã nhanh chóng bắt nhịp và trở thành một trong những vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất của làng Pickleball phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Thể thao

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Tennis-Pickleball

(GLO)- Cùng với sự phát triển như vũ bão của phong trào Pickleball, việc livestream, quảng bá hình ảnh là nhu cầu thiết yếu của các “Pick thủ”. Nắm bắt xu hướng ấy, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1990, tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã xây dựng kênh truyền thông chuyên quảng bá môn thể thao này.

Thêm tay vợt hàng đầu Việt Nam lấn sân sang picleball: Muốn đánh bại mọi đối thủ

Thêm tay vợt hàng đầu Việt Nam lấn sân sang picleball: Muốn đánh bại mọi đối thủ

Tennis-Pickleball

Đó là những chia sẻ đầy quyết tâm của Nguyễn Đắc Tiến - VĐV quần vợt hàng đầu Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện 'The Challenger – Thách thức mọi giới hạn, định nghĩa lại cuộc chơi' của Soxter Pickleball. Đắc Tiến chính thức trở thành VĐV đại diện của thương hiệu cũng như cây vợt Impact Pro 2.0.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Thể thao

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.

Cặp đôi Công ty Hoàng Anh và cộng sự giành giải nhất Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai

Cặp đôi Công ty Hoàng Anh và cộng sự giành giải nhất Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai

Tennis-Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu đoàn kết, nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, chiều 1-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2025) do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khép lại thành công.

null