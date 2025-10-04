2 tay vợt Gia Lai gây ấn tượng ở Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia

(GLO)- Tại Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia-MB Vietnam Cup 2025 đang diễn ra tại TP. Đà Nẵng, 2 tay vợt của Gia Lai là Nguyễn Đình Hải và Võ Thị Phụng có thành tích khá ấn tượng.

Trong đó, Đình Hải tranh tài ở hạng mục chuyên nghiệp (Pro)-nơi quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất ở Việt Nam, châu Á và đặc biệt là tay vợt huyền thoại của làng Pickleball thế giới Ben Johns.

Đình Hải tranh tài ở hạng mục chuyên nghiệp với những tay vợt xuất sắc nhất. Ảnh: Thanh Phú

Đình Hải đã thi đấu ở 2 nội dung đơn nam và đôi nam. Ở nội dung đôi nam, anh cùng đồng đội Nguyễn Hữu Đạt đã dừng bước ở vòng 32.

Trong khi đó, Võ Thị Phụng tham gia hạng mục phong trào (Amateur) lứa tuổi 35+ ở cả 2 nội dung đơn nữ và đôi nữ. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt đến từ Gia Lai dừng bước ở vòng bán kết. Trong khi đó, ở nội dung đôi nữ, cô và đồng đội cũng dừng bước ở vòng tứ kết.

Tay vợt Võ Thị Phụng (phải) đã lọt vào đến bán kết ở nội dung đơn nữ. Ảnh: Thanh Phú

Giải PPA Tour Asia-MB Vietnam Cup 2025 diễn ra từ ngày 30-9 đến 4-10 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng. Đây là giải đấu tầm cỡ quốc tế, quy tụ gần 600 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài.