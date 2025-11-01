Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Tennis-Pickleball

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Khai mạc Giải Pickleball "Thầy và Trò" chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-11, tại sân Pickleball 52 Sports (114 Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức khai mạc Giải Pickleball “Thầy và Trò” chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Giải đấu quy tụ hơn 240 học sinh và giáo viên của nhà trường tham gia ở các nội dung. Đây cũng là giải Pickleball trong nhà trường đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai.

khai-mac-giai-pickleball-thay-va-tro-chao-mung-ky-niem-43-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-1792.jpg
Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: H.H

Các đội ở 4 khối lớp được chia thành 2 bảng gồm khối 6-7 và khối 8-9, thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ. Mỗi đội có 1 giáo viên đánh cặp với 1 học sinh.

Các vận động viên thi đấu vòng loại để chọn 8 đội vào tứ kết, 4 đội vào bán kết và 2 đội tranh ngôi vô địch ở trận chung kết.

cac-vdv-thi-dau-tai-cum-san-pickleball-52-sport.jpg
Các vận động viên thi đấu sôi nổi, có nhiều pha bóng ấn tượng. Ảnh: H.H

Giải đấu không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao, mà còn là dịp gắn kết tình thầy trò, tạo sân chơi lành mạnh và lan tỏa phong trào Pickleball trong học đường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Thể thao

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Tennis-Pickleball

(GLO)- Cùng với sự phát triển như vũ bão của phong trào Pickleball, việc livestream, quảng bá hình ảnh là nhu cầu thiết yếu của các “Pick thủ”. Nắm bắt xu hướng ấy, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1990, tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã xây dựng kênh truyền thông chuyên quảng bá môn thể thao này.

Thêm tay vợt hàng đầu Việt Nam lấn sân sang picleball: Muốn đánh bại mọi đối thủ

Thêm tay vợt hàng đầu Việt Nam lấn sân sang picleball: Muốn đánh bại mọi đối thủ

Tennis-Pickleball

Đó là những chia sẻ đầy quyết tâm của Nguyễn Đắc Tiến - VĐV quần vợt hàng đầu Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện 'The Challenger – Thách thức mọi giới hạn, định nghĩa lại cuộc chơi' của Soxter Pickleball. Đắc Tiến chính thức trở thành VĐV đại diện của thương hiệu cũng như cây vợt Impact Pro 2.0.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Thể thao

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.

null