Khai mạc Giải Pickleball "Thầy và Trò" chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giải đấu quy tụ hơn 240 học sinh và giáo viên của nhà trường tham gia ở các nội dung. Đây cũng là giải Pickleball trong nhà trường đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai.
Các đội ở 4 khối lớp được chia thành 2 bảng gồm khối 6-7 và khối 8-9, thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ. Mỗi đội có 1 giáo viên đánh cặp với 1 học sinh.
Các vận động viên thi đấu vòng loại để chọn 8 đội vào tứ kết, 4 đội vào bán kết và 2 đội tranh ngôi vô địch ở trận chung kết.
Giải đấu không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao, mà còn là dịp gắn kết tình thầy trò, tạo sân chơi lành mạnh và lan tỏa phong trào Pickleball trong học đường.