(GLO)- Sáng 1-11, tại sân Pickleball 52 Sports (114 Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức khai mạc Giải Pickleball “Thầy và Trò” chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Giải đấu quy tụ hơn 240 học sinh và giáo viên của nhà trường tham gia ở các nội dung. Đây cũng là giải Pickleball trong nhà trường đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai.

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: H.H

Các đội ở 4 khối lớp được chia thành 2 bảng gồm khối 6-7 và khối 8-9, thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam-nữ. Mỗi đội có 1 giáo viên đánh cặp với 1 học sinh.

Các vận động viên thi đấu vòng loại để chọn 8 đội vào tứ kết, 4 đội vào bán kết và 2 đội tranh ngôi vô địch ở trận chung kết.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi, có nhiều pha bóng ấn tượng. Ảnh: H.H

Giải đấu không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần thể thao, mà còn là dịp gắn kết tình thầy trò, tạo sân chơi lành mạnh và lan tỏa phong trào Pickleball trong học đường.