Đặng Xuân Tiến: Người săn giải cừ khôi của làng pickleball phố núi

(GLO)- Từ chủ quán ăn, anh Đặng Xuân Tiến (SN 1985, ở phường Pleiku) trở thành một trong những tay vợt sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất của làng pickleball khu vực phía Tây Gia Lai.

Chuyển từ Nghệ An vào Gia Lai sinh sống từ năm 2021, anh Tiến đã nhanh chóng xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Không chỉ phù hợp với việc mở quán cháo lươn xứ Nghệ, anh cảm thấy ấn tượng với niềm đam mê thể thao của người dân Pleiku.

Xuân Tiến trở thành một trong những tay săn giải hàng đầu của làng pickleball phố núi. Ảnh: Văn Tường

“Tôi rất yêu thể thao, từ bóng bàn, cầu lông, đặc biệt là bóng đá. Khi lên Pleiku, tôi tham gia rất nhiều giải bóng đá phong trào, những giải đấu chất lượng được diễn ra thường xuyên. Nơi đây còn có đội bóng Hoàng Anh Gia Lai được mến mộ khắp cả nước. Pleiku thực sự trở thành thiên đường lý tưởng cho những người yêu thể thao như tôi” - anh Tiến bộc bạch.

Xuân Tiến có lợi thế về thể hình phù hợp với pickleball. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, khi pickleball nở rộ và “xâm chiếm” lãnh địa của các môn thể thao khác, anh Tiến cũng “buộc” phải cầm vợt như một xu thế tất yếu. Bởi hầu hết các môn như bóng đá, bóng bàn… đều bị ảnh hưởng lớn khi người chơi các môn truyền thống bị thu hút trước sức hấp dẫn của môn thể thao mới du nhập.

Ban đầu, anh Tiến cũng chỉ xem pickleball như một môn thể thao rèn sức khỏe đơn thuần. Song càng chơi anh càng cảm thấy thích thú và muốn vươn đến tầm cao hơn. Đầu năm 2025, anh đăng ký một khóa học nâng cao của huấn luyện viên pickleball chuyên nghiệp Lê Xuân từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai mở lớp.

Tại đây, anh như được mở mang tầm mắt với những kỹ thuật, chiến thuật mới và khai phá về tư duy thi đấu chuyên nghiệp. Đó là bước ngoặt để anh chinh phục những giải đấu sau này.

Bên cạnh đó, anh Tiến cũng thường xuyên theo dõi các trận đấu đỉnh cao của các tay vợt chuyên nghiệp như Lý Hoàng Nam, Quang Dương… hay các tay vợt hàng đầu thế giới. Ở đó, anh cũng chịu khó phân tích và học hỏi những cú đánh tạo nên thương hiệu cho riêng mình.

Xuân Tiến giành 1 chức vô địch và 1 giải hạng nhì ở Giải Pickleball Gia Lai mở rộng năm 2025. Ảnh: Văn Tường

Tháng 5-2025, Đặng Xuân Tiến đã gây bất ngờ lớn tại Giải Pickleball Gia Lai mở rộng lần I. Tính đến thời điểm này, đây vẫn là giải đấu lớn nhất của pickleball khu vực phía Tây Gia Lai khi quy tụ hơn 500 tay vợt trên khắp cả nước. Trong đó có những cái tên đình đám như: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Xuân, Jack Wong, Mak Mille, Andrew Anh Phạm…

Tại giải này, Xuân Tiến ghi dấu ấn với 1 chức vô địch ở nội dung đôi nam trình 5.6 và vị trí hạng nhì ở nội dung đôi nam trình 5.2. Anh Tiến chia sẻ: “Đó là sự khởi đầu như mơ với tôi. Nó khiến tôi thực sự đầu tư nghiêm túc vào pickleball khi duy trì chế độ tập luyện khắt khe, tích cực trau dồi thể lực, kỹ năng.

Dù công việc ở quán ăn tốn khá nhiều thời gian, song mỗi khi có thời gian rảnh, tôi lại tập trung vào tập luyện với mong muốn giành nhiều giải cao hơn”.

Mỗi chức vô địch mang về cho anh số tiền thưởng 10-20 triệu đồng. Ảnh: Văn Tường

Sau đó, Xuân Tiến hầu như khuấy đảo các giải pickleball mà anh tham gia không chỉ tại Gia Lai mà cả ở tỉnh Quảng Ngãi. Anh đã vào chung kết 12 giải từ tháng 5-2025 đến nay và giành đến 10 chức vô địch. Thành tích này đưa anh trở thành một trong những tay vợt phong trào giàu thành tích nhất tại phố núi.

Nhờ vậy, anh thường được các nhà tài trợ săn đón. Anh gia nhập vào “Team pickleball Phạm Gia Khang” và trở thành KOL của thương hiệu thời trang thể thao của Kamito tại Gia Lai. Tại các giải đấu, anh thường được các tay vợt có điểm trình thấp hơn bắt cặp làm “partner”.

Thậm chí từ những “thương vụ” này, ngoài số tiền thưởng của giải khá lớn (10-20 triệu cho mỗi chức vô địch), anh còn có thêm những khoản tiền "lót tay" và tiền thưởng từ nhà tài trợ. Do đó, Xuân Tiến được mệnh danh như một tay vợt săn giải của làng pickleball phố núi với những khoản thu nhập không hề nhỏ.

Xuân Tiến (phải) nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ dù đã bước qua tuổi 40. Ảnh: NVCC

Nhờ kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu thực chiến, Xuân Tiến trở thành huấn luyện viên pickleball với hàng chục học viên ở nhiều bậc trình độ khác nhau. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ sống bằng thể thao, nhưng pickleball đã mở ra cánh cửa ấy cho tôi. Tôi thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có được một cái nghề từ thể thao - thứ mà trước kia tôi nghĩ rằng chỉ để giải trí và rèn sức khỏe” - anh Tiến thổ lộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Gia Lai, huấn luyện viên pickleball, Xuân Tiến có nền tảng thể lực từ bóng đá và đặc biệt có lợi thế về thể hình với sải tay dài, chân dài rất phù hợp với pickleball. Do đó, anh có thế mạnh ở khu vực bếp với những cú đánh trên lưới đầy uy lực và hiệu quả. Nhờ vậy, anh đã giành liên tiếp những thứ hạng cao ở nhiều giải đấu.

“Xuân Tiến rất chịu khó tham gia nhiều giải đấu để tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng. Anh là một tấm gương về đam mê thể thao, nỗ lực học hỏi, tập luyện không ngừng nghỉ dù bất kỳ ở lứa tuổi nào” - ông Hùng nhấn mạnh.