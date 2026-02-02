Nhu cầu thuê huấn luyện viên pickleball tăng cao

(GLO)- Pickleball là môn thể thao mới đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh, thu hút ngày càng đông người tập luyện. Từ đó, nhiều người chơi có nhu cầu thuê huấn luyện viên để học môn thể thao này một cách bài bản.

Khi số lượng sân bãi và người chơi pickleball ngày càng tăng, nhiều HLV xuất thân từ các môn tennis, cầu lông, bóng bàn… đã chủ động tiếp cận sớm, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật cho người chơi.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng (bên trái) hướng dẫn học viên tập luyện pickleball. Ảnh: R’Ô HOK

Năm 2024, HLV cầu lông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh, bắt đầu tìm hiểu và học hỏi kiến thức về tập luyện, thi đấu môn pickleball. Đến tháng 1-2025, anh tham gia lớp tập huấn HLV pickleball cấp quốc gia do Cục TDTT tổ chức, đồng thời hoàn thành thêm nhiều khóa đào tạo khác về HLV pickleball.

Sau Tết Nguyên đán năm 2025, tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính, HLV Hùng bắt đầu mở các lớp pickleball cơ bản. Đến hè năm 2025, anh phối hợp với HLV pickleball Đặng Xuân Tiến mở thêm các lớp phong trào dành cho học sinh tại sân AK Pickleball (91/16 Lê Lợi, phường Pleiku), thu hút gần 30 học sinh tham gia tập luyện.

Theo HLV Hùng, quá trình huấn luyện được xây dựng bài bản, từ các nội dung cơ bản đến nâng cao, bao gồm kỹ thuật, chiến thuật và thể lực thi đấu. Tùy theo mục đích và trình độ, người chơi có thể lựa chọn hình thức học theo nhóm hoặc huấn luyện cá nhân, đồng thời họ chủ động đăng ký sân tập phù hợp.

“Việc tập luyện có HLV không chỉ giúp người chơi nắm vững luật thi đấu, hoàn thiện kỹ thuật mà còn hạn chế nguy cơ chấn thương. Đến nay, tôi đã trực tiếp giảng dạy cho hàng trăm lượt người. Nhiều học viên sau quá trình tập luyện đã tham gia thi đấu thường xuyên và đạt được nhiều thành tích cao” - HLV Hùng cho biết.

Từng có nhiều năm gắn bó với môn cầu lông và đạt được những thành tích cao ở bộ môn này, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1984, phường Pleiku) đã quyết định tạm gác lại cầu lông để theo đuổi môn pickleball, dưới sự hướng dẫn của HLV Hùng.

“Tôi học với thầy Hùng khoảng 12 buổi là đã nắm được luật và tham gia thi đấu. Từ khi gắn bó với pickleball, tôi đã tham gia nhiều giải đấu phong trào trong và ngoài tỉnh và đạt được một số thành tích” - chị Hạnh cho hay.

Sau khi hoàn thành lớp tập huấn HLV pickleball cấp quốc gia vào tháng 1-2025, HLV cầu lông Nguyễn Quang Huy, chủ CLB Thể thao Quang Huy (tổ 9, xã Phú Túc) đã mở các lớp dạy pickleball cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, anh tiến hành cải tạo, nâng cấp các sân cầu lông hiện có, chuyển đổi công năng thành 4 sân pickleball nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu.

Theo anh Huy, những học viên đã có nền tảng từ cầu lông khi tập luyện pickleball thì tiếp thu rất nhanh, chỉ sau khoảng 3 buổi là có thể nắm được các kỹ thuật cơ bản. Đối với những học viên mới, chưa từng tập luyện thể thao, thời gian làm quen và tập luyện trung bình khoảng một tuần. Nhằm tạo sân chơi giao lưu, anh cũng đã tổ chức các giải pickleball.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, người chơi pickleball đông nhất, sân pickleball nhiều nhất tập trung ở các phường thuộc TP Quy Nhơn trước đây. Đây cũng là khu vực có nhiều HLV pickleball đáp ứng nhu cầu tập luyện bài bản của người chơi. Trong đó, có anh Trần Nguyễn Minh Khôi (phường Quy Nhơn) - người gắn bó với cầu lông từ nhỏ. Đến tháng 10-2024, anh thử sức với pickleball và nhanh chóng bị cuốn hút nên bỏ công tìm hiểu. Tháng 2.2025, anh chuyển hẳn sang môn thể thao mới và bắt đầu công việc HLV. Hiện anh đang hướng dẫn từ 80 - 100 học viên tại các sân, trung bình 4 - 9 ca tập mỗi ngày.

“Pickleball dễ tiếp cận với người có nền tảng các môn cầm vợt, nhưng để thi đấu hiệu quả buộc phải chuyên tâm chuyển hẳn sang môn này. Hiện tôi dạy cá nhân, chưa đầu quân cho CLB pickleball nào và đang được hãng thể thao Sypik tài trợ” - HLV Khôi cho biết.

HLV Trần Nguyễn Minh Khôi hiện hướng dẫn cho nhiều học viên chơi pickleball tại các sân. Ảnh: Nguyễn Dũng

Anh Phạm Duy Phú, giảng viên Khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH Quy Nhơn, cũng gần 20 năm gắn bó với cầu lông, trước khi chuyển sang pickleball. Sau thời gian học tập chuyên sâu, anh trở thành HLV, hiện dạy khoảng 10 học viên theo các hình thức kèm riêng từ 1 - 2 học viên.

Anh Phú nhận định, phong trào cầu lông trong tỉnh đang chững lại, trong khi pickleball phát triển mạnh với hệ thống giải đấu thường xuyên, tổ chức chuyên nghiệp và tiền thưởng hấp dẫn. “Việc chuyển sang HLV pickleball giúp tôi mở ra nhiều cơ hội mới, từ nghề nghiệp đến tài trợ và các mối quan hệ, trong đó có sự đồng hành của hãng Kaiwin”-anh Phú chia sẻ.

Sau 15 năm chơi cầu lông, đầu năm 2024, chị Nguyễn Anh Trinh (phường Quy Nhơn) bắt đầu chuyển sang pickleball và dần học hỏi, đảm nhận vai trò HLV. Theo chị Trinh, pickleball dễ chơi nhưng để thi đấu và chiến thắng đòi hỏi quá trình tập luyện nghiêm túc, duy trì tập luyện hằng ngày. Hiện chị dạy linh hoạt theo nhu cầu người học, không cố định sân bãi hay thời gian.