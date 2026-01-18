Sôi nổi Giải pickleball dành cho cán bộ, công nhân viên ngành ngân hàng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 18-1, tại sân High Five Pickleball (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Giải pickleball Banker Gia Lai thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Ảnh: H.H

Giải đấu quy tụ gần 70 cán bộ, công nhân viên đến từ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam trình 5.1 và đôi nam nữ trình 4.7. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Các tay vợt thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra những cặp có thành tích tốt để bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Đây là giải pickleball đầu tiên được tổ chức dành riêng cho cán bộ, công nhân viên ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và tăng cường giao lưu giữa các đơn vị.

Các vận động viên thi đấu tại cụm 4 sân High Five Pickleball. Ảnh: H.H

Kết quả chung cuộc, ở nội dung đôi nam trình 5.1, cặp vận động viên Lê Xuân Hoàng - Hồ Hoài Thanh giành giải nhất; cặp Hà Hoàng Hải - Nguyễn Vũ Ngọc đạt giải nhì; đồng giải ba thuộc về các cặp Hồ Bảo Quốc - Nguyễn Văn Hải và Vũ Thành Trung - Nguyễn Tuấn Đạt.

Ở nội dung đôi nam nữ trình 4.7, ban tổ chức trao giải nhất cho cặp Nguyễn Văn Hải - Phan Thị Hiền; giải nhì cho cặp Nguyễn Phi Minh Long - Phan Thị Hương Thảo; đồng giải ba thuộc về các cặp Đinh Bá Cường - Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Vũ Tường Việt - Lê Thị Thúy Ngân.