Vợt Proton bị cấm tại tất cả giải đấu Pickleball thuộc PPA tổ chức

(GLO)- Lệnh cấm vợt Proton có hiệu lực sau ngày 30-3, khiến nhiều vận động viên phải gấp rút thay đổi thiết bị trước các giải đấu lớn.

Theo The Dink Pickleball, Hiệp hội Professional Pickleball Association (PPA) xác nhận sẽ cấm toàn bộ vợt của thương hiệu Proton khỏi các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA Tour trong thời gian tới.

Đây là thông tin từ một email nội bộ do CEO của PPA Tour Connor Pardoe gửi tới các VĐV chuyên nghiệp. Vợt Proton bị cấm thi đấu chuyên nghiệp, lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay sau khi giải Greater Zion Cup kết thúc vào ngày 30-3. Từ thời điểm này, toàn bộ vợt Proton sẽ không còn được phép sử dụng tại các giải đấu chuyên nghiệp do PPA tổ chức.

Đối với hệ thống thi đấu phong trào, CEO PPA Tour Connor Pardoe cho biết các chính sách vẫn đang được xem xét và sẽ có thông báo cụ thể trong thời gian tới.

PPA cho biết, họ hiểu rằng “nhiều vận động viên được Proton tài trợ có thể đang bị nợ các khoản tiền đáng kể”. Tổ chức này khuyến nghị các tay vợt “chủ động làm việc trực tiếp với Proton để giải quyết các khoản công nợ”.

Đồng thời, PPA cũng đưa ra cảnh báo các vận động viên đang sử dụng vợt Proton cần nhanh chóng liên hệ với hãng để tìm phương án thay thế thiết bị, nhằm đảm bảo không bị gián đoạn thi đấu ở các giải sắp tới.

Proton từng là một trong những thương hiệu vợt lớn trên hệ thống PPA, đồng thời giữ vai trò nhà tài trợ danh xưng cho tour trong những mùa giải gần đây. Hiện vẫn chưa rõ lệnh cấm từ PPA sẽ tác động như thế nào đến các mối quan hệ còn lại của Proton trong hệ sinh thái pickleball.

Đây là thông tin khiến không ít người bất ngờ, bởi Proton từng là một trong những thương hiệu lớn, có mặt tại nhiều giải đấu và được các VĐV chuyên nghiệp tin dùng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, hãng này đã rơi vào tình trạng bị “cấm cửa” toàn diện.

Với các VĐV đang sử dụng vợt Proton hoặc có hợp đồng liên quan, quyết định này buộc họ phải nhanh chóng tìm phương án thay thế, đặc biệt khi lịch thi đấu quốc tế đang diễn ra.

Diễn biến này diễn ra ngay trước thềm hàng loạt giải đấu lớn của PPA, bao gồm Sacramento Open (ngày 13 đến 19-4) và PPA Asia Hanoi Cup (ngày 1 đến 5-4 tại Việt Nam).

Việc phải thay đổi thiết bị thi đấu trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của các vận động viên, đặc biệt là những người phụ thuộc vào hợp đồng tài trợ từ Proton.

Phía Proton hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chi tiết, còn theo phía PPA, nếu các nghĩa vụ tài chính được xử lý, Proton hoàn toàn có thể quay lại trạng thái được chấp nhận và vợt sẽ được phép thi đấu trở lại.