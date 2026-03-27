Phường Pleiku khai mạc Giải Pickleball năm 2026

THIÊN DI THIÊN DI
(GLO)- Sáng 27-3, tại sân Pickleball Tâm Giao, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Giải Pickleball năm 2026.

Các đội tranh tài tại Giải Pickleball năm 2026. Ảnh: Tô Tấn

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-3) với 3 nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Tham gia giải có 50 vận động viên đến từ 10 đoàn thuộc các tổ dân phố và làng trên địa bàn phường.

Đây là lần đầu tiên phường Pleiku tổ chức giải Pickleball quy mô toàn phường; qua đó, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân.

Các đoàn vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: Tô Tấn

Giải Pickleball phường Pleiku năm 2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai cũ (17/3/1975 - 17/3/2026); chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

Người chắp cánh cho phong trào Pickleball phố núi Pleiku

(GLO)- Cùng với sự phát triển như vũ bão của phong trào Pickleball, việc livestream, quảng bá hình ảnh là nhu cầu thiết yếu của các “Pick thủ”. Nắm bắt xu hướng ấy, anh Nguyễn Văn Tường (SN 1990, tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã xây dựng kênh truyền thông chuyên quảng bá môn thể thao này.

Thêm tay vợt hàng đầu Việt Nam lấn sân sang picleball: Muốn đánh bại mọi đối thủ

Thêm tay vợt hàng đầu Việt Nam lấn sân sang picleball: Muốn đánh bại mọi đối thủ

Đó là những chia sẻ đầy quyết tâm của Nguyễn Đắc Tiến - VĐV quần vợt hàng đầu Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện 'The Challenger – Thách thức mọi giới hạn, định nghĩa lại cuộc chơi' của Soxter Pickleball. Đắc Tiến chính thức trở thành VĐV đại diện của thương hiệu cũng như cây vợt Impact Pro 2.0.

