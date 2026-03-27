Phường Pleiku khai mạc Giải Pickleball năm 2026

Các đội tranh tài tại Giải Pickleball năm 2026. Ảnh: Tô Tấn

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-3) với 3 nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Tham gia giải có 50 vận động viên đến từ 10 đoàn thuộc các tổ dân phố và làng trên địa bàn phường.

Đây là lần đầu tiên phường Pleiku tổ chức giải Pickleball quy mô toàn phường; qua đó, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân.

Các đoàn vận động viên tham gia giải đấu. Ảnh: Tô Tấn

Giải Pickleball phường Pleiku năm 2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai cũ (17/3/1975 - 17/3/2026); chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).