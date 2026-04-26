Festival U14 Gia Lai 2026: Bắt đầu chiến dịch truyền thông quy mô lớn

(GLO)- Sáng 26-4, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai làm việc với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để thống nhất phương án truyền thông Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026, hướng tới lan tỏa hình ảnh giải đấu và Năm Du lịch quốc gia.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhà báo Đặng Huy Cường - Phó Giám đốc đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhằm trao đổi, thống nhất phương án phối hợp truyền thông cho sự kiện “Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026”.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau giải đấu; trong đó nhấn mạnh việc khai thác đa nền tảng từ truyền hình, báo điện tử đến mạng xã hội nhằm lan tỏa hình ảnh giải đấu và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh”.

"Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026" là 1 trong các sự kiện thể thao tiêu biểu của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC

Nội dung truyền thông tập trung: giới thiệu các đội bóng tham dự, cập nhật diễn biến thi đấu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, các trận đấu tâm điểm, mang tính chất quyết định của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh GTV và livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, tạo điều kiện để đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ.

Giải đấu có sự tham dự của 7 đội bóng quốc tế và 5 đội bóng trong nước. Ảnh: ĐVCC

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 15-5 tại Sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, quy tụ 12 đội bóng trong nước và quốc tế.

Đây được xem là điểm nhấn thể thao quan trọng, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế và hội nhập của địa phương.