Tu sửa khán đài sân vận động Pleiku để chuẩn bị Festival Bóng đá trẻ quốc tế

(GLO)- Ngày 26-3, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Festival Bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai năm 2026.

Theo đó, HAGL đã tiến hành tu sửa các khán đài của sân Pleiku. Trong đó bao gồm vệ sinh, sửa chữa các ghế ngồi xuống cấp và sơn màu sơn mới cho các khán đài.

HAGL đang tiến hành tu sửa khán đài sân Pleiku để phục vụ Festival Bóng đá trẻ quốc tế 2026. Ảnh: Hoàng Tùng

Sân Pleiku có sức chứa 12.000 chỗ ngồi, là sân hiếm hoi tại Việt Nam có 100% chỗ lắp ghế ngồi. Dự kiến Festival Bóng đá trẻ quốc tế tổ chức từ ngày 11-5 đến 17-5. Sân Pleiku sẽ diễn ra trận khai mạc và vòng bán kết, chung kết. Các trận đấu còn lại diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng).

Bên cạnh đó, HAGL cũng tiến hành thay thế cỏ gừng bằng cỏ Zeon Zoysia cho sân bóng số 2 tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Đây là giống cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng cho các sân vận động lớn trên thế giới.

Các khán đài tại sân Pleiku đang được sơn mới. Ảnh: Hoàng Tùng

Với việc sân bóng số 2 được trải cỏ Zeon Zoysia, HAGL đang có 3 mặt sân có mặt cỏ tiêu chuẩn quốc tế, gồm 2 sân bóng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng và sân vận động Pleiku có thể phục vụ thi đấu nhiều trận trong cùng một thời điểm.