Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi bóng đá phong trào

(GLO)- Những ngày này, các đội bóng tham dự Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ trẻ, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và giàu cảm xúc trong dịp hè năm nay.

Háo hức hướng đến những trận cầu sôi động

Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức do UBND phường Bồng Sơn tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-6 tại sân vận động Bồng Sơn; quy tụ gần 500 VĐV đến từ 24 đội bóng trong và ngoài tỉnh như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, tranh tài ở 3 lứa tuổi U10, U12 và U14.

Là đơn vị chủ nhà, CLB Bóng đá Bồng Sơn đang tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia cả 3 lứa tuổi U10, U12 và U14. Đội đang lên kế hoạch thi đấu giao hữu với đội bóng Hoài Nhơn Đông nhằm giúp các cầu thủ làm quen với áp lực thi đấu, nâng cao khả năng xử lý tình huống và tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến.

Các cầu thủ trẻ CLB Bóng đá Bồng Sơn được chia nhóm đấu tập, rèn luyện kỹ năng xử lý bóng. Ảnh: Hoàng Minh

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Huân - Chủ nhiệm CLB Bóng đá Bồng Sơn - chia sẻ: “Với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm giành kết quả tốt nhất. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để các em được cọ xát và chuẩn bị cho Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai sắp tới”.

Trong khi đó, CLB Bóng đá trẻ Tuy Phước - một trong những đội bóng giàu thành tích ở các sân chơi bóng đá thiếu nhi - cũng đang tích cực tăng tốc cho giải đấu. Ở giai đoạn nước rút, ban huấn luyện tập trung cho các cầu thủ rèn luyện cảm giác bóng, khả năng phối hợp nhóm và hoàn thiện các kỹ - chiến thuật nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu.

Các cầu thủ CLB Bóng đá trẻ Tuy Phước thực hiện bài tập lăn bóng bằng gầm chân nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và cảm giác với trái bóng. Ảnh: H.V

Tháng 5 vừa qua, CLB Bóng đá trẻ Tuy Phước đã tạo điều kiện cho các cầu thủ tham gia nhiều sân chơi và hoạt động giao hữu để có thêm cơ hội cọ xát thực tế, như góp mặt tại Giải bóng đá nhi đồng U9, U10 và U11 phường Bình Định, giao lưu với đội Hà Sport (phường Hoài Nhơn Đông). Qua đó, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá năng lực từng cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật và hoàn thiện đội hình trước khi bước vào Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026.

Huấn luyện viên Nguyễn Đình Khương - Chủ nhiệm CLB Bóng đá trẻ Tuy Phước - cho biết: “Từ ngày 10 đến 12-6, đội U12 sẽ tham gia thêm giải tứ hùng tại phường Quy Nhơn Nam. Việc được thi đấu với các đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt sẽ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện tâm lý và có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu”.



Khơi lại sức sống bóng đá học đường

Bóng đá khu vực Hoài Nhơn từ lâu được xem là một trong những điểm sáng của phong trào bóng đá trẻ trong tỉnh, với nhiều CLB duy trì hoạt động hiệu quả và thường xuyên đoạt thành tích cao tại các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh.

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Tuấn - viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Dịch vụ đô thị phường Bồng Sơn, thời gian gần đây số lượng sân chơi quy mô dành cho lứa tuổi học sinh, thiếu niên chưa nhiều, khiến cơ hội giao lưu, cọ xát của các cầu thủ trẻ còn hạn chế.

Vì vậy, việc mở rộng các giải đấu phong trào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sân chơi bổ ích cho các em, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố trẻ cho bóng đá địa phương.

Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phong trào bóng đá cộng đồng tiếp tục phát triển. Ảnh: H.V

Xuất phát từ thực tế đó, những người làm công tác thể thao và tâm huyết với bóng đá địa phương luôn mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi chất lượng cho các cầu thủ trẻ, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phong trào bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng. Bên cạnh đó, giải đấu lần này còn hướng đến mục tiêu trẻ hóa lực lượng đội bóng địa phương, xây dựng nền tảng phát triển cho thể thao phong trào.

Ông Lê Thanh Tuấn cho biết: “Việc tổ chức Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 lần thứ 2 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc của các đội bóng cùng sự góp mặt của đông đảo cầu thủ trẻ đến từ nhiều địa phương, Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn và giàu cảm xúc”.