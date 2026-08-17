Thái Lan vs Singapore 20h 18/8: Link trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Thái Lan tiếp Singapore lúc 20h00 ngày 18/8/2026 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Lợi thế thắng 3-1 trên sân khách giúp “Voi chiến” nắm quyền tự quyết, trong khi Singapore buộc phải chơi tấn công tại Rajamangala.

Thái Lan đang đứng trước cơ hội rất lớn giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 ngay trên sân Singapore ở lượt đi.

Hai bàn của Teerasak Poeiphimai trong hiệp một cùng pha lập công của Seksan Ratree giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson tạo ra cách biệt an toàn. Singapore chỉ níu lại hy vọng nhờ bàn thắng muộn của Ilhan Fandi.

Hình minh họa (AI)

Tuy nhiên, cặp bán kết chưa kết thúc. HLV Anthony Hudson vẫn yêu cầu các học trò cải thiện màn trình diễn, trong khi Singapore tuyên bố sẽ tới Bangkok với mục tiêu sửa chữa những sai lầm ở lượt đi.

Thời gian, địa điểm trận Thái Lan vs Singapore

Thông tin Chi tiết Trận đấu Thái Lan vs Singapore Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Bán kết lượt về Ngày thi đấu 18/8/2026 Giờ Việt Nam 20h00 Giờ Thái Lan 20h00 Địa điểm Rajamangala National Stadium Thành phố Bangkok, Thái Lan Tổng tỷ số trước lượt về Thái Lan dẫn 3-1 Kênh trực tiếp VTV6, VTVgo, FPT Play, TV360

Lịch chính thức của giải xác nhận trận lượt về được tổ chức tại Rajamangala National Stadium lúc 20h00 ngày 18/8/2026. Lịch phát sóng của VTV cũng bố trí chương trình trực tiếp từ 19h20.

Link xem trực tiếp Thái Lan vs Singapore

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua các nền tảng:

VTVgo: https://vtvgo.vn/

FPT Play: https://fptplay.vn/

TV360: https://tv360.vn/

FPT Play phát trực tiếp trọn vẹn ASEAN Hyundai Cup 2026. TV360 cũng sở hữu hệ thống phát sóng giải đấu, trong khi VTV6 đã xếp lịch trực tiếp trận bán kết lượt về Thái Lan - Singapore.

Nhận định Thái Lan vs Singapore

Cục diện trước trận lượt về nghiêng khá rõ về phía Thái Lan.

“Voi chiến” không chỉ có lợi thế hai bàn mà còn được trở về Rajamangala, nơi họ đã thắng cả Malaysia lẫn Myanmar tại vòng bảng.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Thái Lan giành chiến thắng tại Singapore.

Đội bóng của Anthony Hudson không kiểm soát bóng nhiều, nhưng khả năng chuyển trạng thái cực kỳ sắc bén. Thái Lan liên tục trừng phạt những tình huống chuyền lỗi hoặc mất cấu trúc của đội chủ nhà.

Teerasak mở tỷ số ở phút 14 sau khi Singapore mất bóng ngay bên phần sân nhà. Chỉ 12 phút sau, tiền đạo này tiếp tục xuất hiện đúng chỗ để đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Patrik Gustavsson bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang cho Seksan Ratree ghi bàn thứ ba.

Đó là những tình huống rất điển hình cho sức mạnh hiện tại của Thái Lan: không cần phối hợp quá phức tạp nhưng mỗi lần tăng tốc đều có khả năng tạo ra cơ hội rõ ràng.

Singapore buộc phải thay đổi cách tiếp cận

Singapore không còn nhiều lựa chọn.

Đội bóng của Gavin Lee cần tấn công để thu hẹp cách biệt, đồng nghĩa họ khó duy trì thế trận an toàn như khi cầm hòa Việt Nam 0-0 hay Indonesia 1-1 ở vòng bảng.

Đây lại có thể trở thành điều Thái Lan mong muốn.

Khi Singapore dâng đội hình, khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên sẽ xuất hiện nhiều hơn. Những cầu thủ tốc độ như Seksan Ratree, Yotsakon Burapha hay Waris Choolthong có thể khai thác khu vực này.

Một bàn thắng sớm của Thái Lan gần như sẽ đẩy Singapore vào nhiệm vụ cực kỳ khó.

Ngược lại, nếu Singapore ghi bàn trước, áp lực tại Rajamangala sẽ tăng lên và cặp đấu có thể trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Ilhan Fandi có thể được đá chính

Một trong những quyết định đáng chờ đợi nhất của Gavin Lee là việc sử dụng Ilhan Fandi.

Ilhan không xuất phát ở lượt đi nhưng được tung vào sân sau giờ nghỉ và chính anh ghi bàn duy nhất cho Singapore ở phút 84.

Đó là một pha xử lý rất đẹp từ ngoài vòng cấm, giúp Singapore kéo tổng tỷ số xuống còn 1-3 và giữ lại một phần hy vọng.

Trong hoàn cảnh đội khách cần bàn thắng, khả năng Ilhan được xếp đá chính tại Bangkok khá cao.

Anh có thể chơi trung phong hoặc di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho Shawal Anuar.

Việc sử dụng đồng thời hai cầu thủ có khả năng ghi bàn sẽ khiến Singapore nguy hiểm hơn, nhưng cũng buộc Gavin Lee phải hy sinh một nhân tố ở tuyến giữa.

Teerasak Poeiphimai là dấu hỏi lớn của Thái Lan

Teerasak chính là cầu thủ tạo ra khác biệt lớn nhất ở lượt đi.

Tiền đạo 23 tuổi ghi hai bàn chỉ trong 26 phút và liên tục khiến hàng thủ Singapore gặp khó bằng tốc độ cũng như khả năng chạy phía sau trung vệ.

Tuy nhiên, Teerasak phải rời sân ở phút 44 vì vấn đề ở mắt cá.

Đây là chi tiết Thái Lan cần theo dõi sát trước trận lượt về. Anthony Hudson hoàn toàn không cần mạo hiểm với chân sút đang đạt phong độ rất cao khi đội bóng đã có lợi thế hai bàn.

Nếu Teerasak không đạt thể trạng tốt nhất, Patrik Gustavsson là phương án thay thế hợp lý.

Patrik đã vào sân ở lượt đi và kiến tạo cho Seksan ghi bàn thứ ba. Tiền đạo này cũng xác nhận thể trạng hiện tại tốt sau khi trở lại đội tuyển sau 17 tháng.

Thái Lan không muốn chơi phòng ngự

Dẫn 3-1 khiến Thái Lan có quyền tính toán, nhưng Anthony Hudson không muốn đội bóng chỉ tập trung bảo vệ lợi thế.

Sau lượt đi, HLV người Anh thừa nhận Thái Lan chưa kiểm soát bóng tốt như kế hoạch.

Nhiều bàn thắng đến từ phản công bởi diễn biến trận đấu buộc “Voi chiến” thay đổi cách tiếp cận.

Ở lượt về, Thailand nhiều khả năng cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn, đặc biệt trong khoảng 20 phút đầu.

Nếu giữ được bóng, đội chủ nhà vừa hạn chế khả năng tấn công của Singapore vừa tránh để trận đấu biến thành thế đôi công khó lường.

Đây cũng là cách giúp họ bảo toàn thể lực cho chung kết nếu giành quyền đi tiếp.

Thông tin lực lượng Thái Lan

Thái Lan bước vào bán kết với lực lượng khá dày và Anthony Hudson đã cho thấy khả năng xoay vòng mạnh ở vòng bảng.

Vấn đề đáng chú ý nhất hiện tại là Teerasak Poeiphimai, người phải rời sân cuối hiệp một trận lượt đi vì đau mắt cá.

Khả năng đá chính của Teerasak vì thế cần chờ đánh giá cuối cùng.

Nếu tiền đạo Port FC được nghỉ, Patrik Gustavsson có thể lĩnh xướng hàng công.

Những nhân tố quan trọng khác như Kampon Pathomakkakul, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Yotsakon Burapha, Waris Choolthong và Picha Autra đều là những phương án mà Hudson có thể sử dụng.

Đặc biệt, thủ môn Kampon đang chơi rất ổn định. Anh cản phá quả phạt đền của Shawal Anuar ở lượt đi và mới chỉ nhận một bàn trong toàn bộ ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng Singapore

Singapore không ghi nhận án treo giò đáng chú ý mới sau lượt đi.

Gavin Lee nhiều khả năng phải thay đổi đội hình theo hướng tấn công hơn.

Ilhan Fandi là ứng viên lớn cho suất đá chính sau bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Shawal Anuar vẫn là lựa chọn quan trọng ở phía trên dù đá hỏng quả phạt đền ở lượt đi.

Ở tuyến giữa, Shah Shahiran và Kyoga Nakamura giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng kiểm soát bóng.

Singapore cũng cần những cầu thủ kinh nghiệm như Hariss Harun, Lionel Tan và Izwan Mahbud duy trì sự tập trung tốt hơn sau những sai lầm phòng ngự tại Jalan Besar.

Kết quả 5 trận gần nhất của Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 15/8/2026 Singapore vs Thái Lan 1-3 8/8/2026 Thái Lan vs Myanmar 2-0 4/8/2026 Philippines vs Thái Lan 0-1 1/8/2026 Thái Lan vs Malaysia 2-0 25/7/2026 Lào vs Thái Lan 0-5

Thái Lan đang có thành tích toàn thắng 5 trận tại ASEAN Cup 2026, ghi 13 bàn và mới thủng lưới đúng một lần.

Đáng chú ý, trước khi Ilhan Fandi ghi bàn ở lượt đi bán kết, hàng thủ Thái Lan đã giữ sạch lưới toàn bộ vòng bảng.

Kết quả 5 trận gần nhất của Singapore

Ngày Trận đấu Kết quả 15/8/2026 Singapore vs Thái Lan 1-3 7/8/2026 Singapore vs Indonesia 1-1 31/7/2026 Việt Nam vs Singapore 0-0 27/7/2026 Singapore vs Timor-Leste 2-0 24/7/2026 Campuchia vs Singapore 1-2

Thất bại trước Thái Lan là trận thua đầu tiên của Singapore tại giải năm nay.

Trước đó, “Những chú sư tử” bất bại cả bốn trận vòng bảng với hai chiến thắng và hai trận hòa.

Đặc biệt, việc lần lượt cầm hòa Việt Nam và Indonesia cho thấy Singapore không phải đội bóng dễ bị đánh bại khi hệ thống phòng ngự vận hành đúng cách.

Kết quả đối đầu Thái Lan vs Singapore gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 15/8/2026 Singapore vs Thái Lan 1-3 13/11/2025 Thái Lan vs Singapore 3-2 17/12/2024 Singapore vs Thái Lan 2-4 11/6/2024 Thái Lan vs Singapore 3-1 18/12/2021 Thái Lan vs Singapore 2-0

Lịch sử đối đầu nghiêng rất mạnh về phía Thái Lan.

Trước bán kết năm nay, Thái Lan đã thắng 10 lần liên tiếp trước Singapore. Chiến thắng 3-1 tại Jalan Besar tiếp tục kéo dài chuỗi áp đảo này.

Singapore chưa thắng Thái Lan kể từ lượt đi chung kết AFF Cup 2012. Khi ấy, họ thắng 3-1 trên sân nhà rồi bảo vệ được lợi thế dù thua 0-1 ở Bangkok để đăng quang.

Đội hình xuất phát Thái Lan vs Singapore dự kiến

Thái Lan (4-3-3)

Kampon Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Seksan Ratree, Patrik Gustavsson, Yotsakon Burapha.

Nếu Teerasak Poeiphimai vượt qua bài kiểm tra thể lực, anh có thể thay Patrik Gustavsson ở vị trí trung phong.

Hudson cũng có thể tiếp tục xoay vòng bởi Thái Lan đang có lợi thế hai bàn và đã chứng minh chiều sâu đội hình trong vòng bảng.

Singapore (4-2-3-1)

Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Shawal Anuar là phương án có thể đá trung phong, khi đó Ilhan Fandi được kéo xuống hoặc lệch sang biên.

Gavin Lee phải lựa chọn giữa sự cân bằng và nhu cầu ghi bàn. Với việc Singapore đang bị dẫn hai bàn, khả năng đội khách sử dụng đội hình giàu tính tấn công hơn lượt đi là khá cao.

Điểm nóng Seksan Ratree - hành lang trái Singapore

Seksan Ratree là một trong những cầu thủ nổi bật nhất ở lượt đi.

Anh tham gia vào bàn mở tỷ số, ghi bàn thứ ba và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Seksan đặc biệt nguy hiểm khi Singapore mất bóng ở giữa sân.

Khả năng tăng tốc và chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm của anh khiến hàng thủ đối phương rất khó theo kèm khi thế trận mở.

Nếu Singapore buộc phải dâng cao ở Bangkok, Seksan có thể tiếp tục là một trong những vũ khí phản công quan trọng nhất của Thái Lan.

Singapore phải giải quyết bài toán sai lầm cá nhân

Ở lượt đi, Singapore không hoàn toàn lép vế về khả năng kiểm soát bóng.

Vấn đề nằm ở cách họ sử dụng bóng.

Hai bàn đầu tiên của Thailand đều xuất phát sau những thời điểm hàng thủ Singapore không xử lý tốt trong khu vực nguy hiểm.

Ở một trận đấu mà đội khách cần ít nhất hai bàn để cân bằng tổng tỷ số, khả năng chấp nhận rủi ro sẽ còn cao hơn.

Singapore vì thế phải tấn công nhưng không được phép mất bóng dễ dàng.

Nếu để Thái Lan có những pha phản công ba đánh ba hoặc bốn đánh bốn, cơ hội ngược dòng gần như sẽ đóng lại.

Thái Lan có quá nhiều lợi thế

Không chỉ dẫn 3-1, Thailand còn được chơi tại Rajamangala.

Đây là sân đấu họ đã thắng Malaysia 2-0 và Myanmar 2-0 tại vòng bảng.

Singapore ngược lại phải tấn công trong hoàn cảnh lịch sử đối đầu hoàn toàn bất lợi.

Một trận hòa cũng đủ để Thái Lan vào chung kết, thậm chí thất bại với cách biệt một bàn vẫn giúp “Voi chiến” giành vé.

Do vậy, Anthony Hudson có thể điều chỉnh cách chơi theo diễn biến trận đấu mà không cần quá nóng vội.

Singapore thì không có đặc quyền đó.

Đội bóng của Gavin Lee gần như phải tìm bàn thắng càng sớm càng tốt.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Singapore

Singapore nhiều khả năng chơi quyết liệt hơn và cố đẩy tốc độ lên ngay từ đầu.

Ilhan Fandi cùng Shawal Anuar đủ khả năng tạo ra khó khăn nếu hàng thủ Thái Lan chơi thiếu tập trung.

Tuy nhiên, chính việc đội khách bắt buộc phải tấn công lại mở ra không gian cho đội chủ nhà.

Seksan Ratree, Yotsakon Burapha, Patrik Gustavsson hay Teerasak Poeiphimai đều có khả năng tận dụng những khoảng trống đó.

Thái Lan cũng sở hữu phong độ rất ổn định với 5 chiến thắng liên tiếp tại giải.

Lợi thế sân nhà, cách biệt hai bàn cùng chiều sâu đội hình khiến “Voi chiến” sáng cửa giành thêm một chiến thắng để bước vào chung kết.