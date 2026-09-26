Highlight: Đình Bắc ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng "nhọc" Philippines 1-0

Đánh giá bài viết
Highlight: HAGL lại gục ngã, Hải Phòng thắng đậm tại Pleiku
(GLO)- HAGL tiếp tục trắng tay khi để Hải Phòng ngược dòng thắng 3-1 ngay trên sân Pleiku, qua đó chìm sâu ở nhóm cuối bảng.
(GLO)- Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Philippines với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù gặp nhiều khó khăn, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện bản lĩnh, giành trọn 3 điểm trong trận ra quân bảng B.
(GLO)- Myanmar đối đầu Timor Leste lúc 19h00 ngày 24/9 ở lượt mở màn bảng B Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026, trận đấu có ý nghĩa lớn trong cuộc đua ngôi đầu.
(GLO)- Lào đối đầu Brunei lúc 16h00 ngày 24/9 trong trận khai màn FIFA ASEAN Cup 2026, nơi một chiến thắng có thể tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào chung kết Division 2.
(GLO)-Ngày 24/9 mở ra một nhịp bóng đá quốc tế hoàn toàn khác sau khi vòng bảng ASIAD khép lại.
(GLO)- Lịch tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 đã được xác định đầy đủ. U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9, trong khi Thái Lan chạm trán Trung Quốc.
(GLO)- Bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết sau khi Trung Quốc đứng đầu bảng B, còn Triều Tiên thắng Iran 4-1 để giành vé đi tiếp.
(GLO)- U23 Kyrgyzstan gặp U23 Hồng Kông lúc 17h30 ngày 23/9 trong lượt cuối bảng A ASIAD 2026, trận đấu quyết định đội nào có điểm số đầu tiên trước khi rời giải.
(GLO)- U23 Nhật Bản gặp U23 Thái Lan lúc 17h30 ngày 23/9 trong trận quyết định ngôi đầu bảng A ASIAD 2026, khi cả hai đều toàn thắng sau hai lượt.
(GLO)- U23 Trung Quốc gặp U23 UAE lúc 12h30 ngày 23/9 trong trận quyết định vé tứ kết bảng B ASIAD 2026, với lợi thế lớn thuộc về đội bóng Đông Á.
(GLO)- U23 Iran gặp U23 Triều Tiên lúc 12h30 ngày 23/9 trong lượt cuối bảng B ASIAD 2026, trận đấu mà Iran chỉ cần hòa còn Triều Tiên phải hướng tới chiến thắng.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/9/2026 hướng sự chú ý về ASIAD, nơi U23 Việt Nam gặp Uzbekistan lúc 12h trong trận phân định ngôi đầu bảng C.
Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối bảng E, qua đó chính thức đoạt tấm vé cuối cùng góp mặt tại tứ kết ASIAD 2026.
(GLO)- Chiều 21-9, Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ Đak Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho vận động viên bóng đá có thành tích xuất sắc đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).
Đội trưởng Abdullah Iqbal là cái tên đáng chú ý trong đội hình tuyển Pakistan tham dự tại FIFA ASEAN Cup. Ở đó, Pakistan nằm chung bảng với Việt Nam, Thái Lan và Philippines.
(GLO)- Nữ Việt Nam gặp nữ Thái Lan lúc 17h30 ngày 21/9 trong trận quyết định cơ hội vào tứ kết ASIAD 2026, với mục tiêu rõ ràng là giành 3 điểm.
(GLO)- Manchester City đánh bại Sunderland 5-3 trong màn rượt đuổi hấp dẫn tại Etihad. Antoine Semenyo lập cú đúp, Erling Haaland cũng ghi bàn, giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu.
(GLO)- Manchester United bị Fulham dẫn trước bởi pha phản lưới của Lisandro Martínez, nhưng Matheus Cunha kịp ghi bàn ở phút 89 giúp “Quỷ đỏ” giành lại 1 điểm với trận hòa 1-1.
(GLO)- Nữ Bangladesh gặp nữ Myanmar lúc 14h00 ngày 21/9 trong lượt cuối bảng F bóng đá nữ ASIAD 2026, trận đấu mà cả hai buộc phải hướng đến chiến thắng.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/9/2026 nổi bật với loạt trận châu Âu rạng sáng và cuộc đối đầu nữ Việt Nam - Thái Lan tại ASIAD 2026.
(GLO)- U23 Iran đối đầu U23 Trung Quốc lúc 12h00 ngày 20/9 trong trận cầu có thể quyết định ngôi đầu bảng B và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết ASIAD 2026.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/9/2026 sôi động từ Cúp Quốc gia, ASIAD đến châu Âu, nổi bật với derby Madrid, Man City, MU, Liverpool và PSG.
(GLO)- Aston Villa dẫn Tottenham 3-0 nhờ các bàn thắng của Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emiliano Buendía, trước khi đội chủ nhà ghi 2 bàn trong những phút cuối. Tottenham vẫn phải cay đắng nhận thất bại 2-3 tại sân nhà.
(GLO)- Brentford bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại Chelsea 3-0, với các bàn thắng của Jaidon Anthony, Igor Thiago và Fábio Carvalho. Chelsea tiếp tục gặp vấn đề ở hàng phòng ngự khi đã thủng lưới 12 bàn sau 5 vòng đấu.
(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/9/2026 nổi bật với thất bại của Chelsea, chiến thắng đậm của Bayern cùng loạt trận hấp dẫn tại châu Âu và Cúp Quốc gia.
(GLO)- Tối 18-9, trận đấu mở màn Vòng loại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27 trên sân vận động Quy Nhơn khép lại với thất bại của Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, sớm dừng bước tại mùa giải này.