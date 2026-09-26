Highlight: Đình Bắc ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng "nhọc" Philippines 1-0

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Philippines với tỷ số tối thiểu 1-0. Dù gặp nhiều khó khăn, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn thể hiện bản lĩnh, giành trọn 3 điểm trong trận ra quân bảng B.