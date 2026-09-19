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Brentford nhấn chìm Chelsea 3-0, Alonso thêm một lần đau đầu

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(GLO)- Brentford bùng nổ trong hiệp 2 để đánh bại Chelsea 3-0, với các bàn thắng của Jaidon Anthony, Igor Thiago và Fábio Carvalho. Chelsea tiếp tục gặp vấn đề ở hàng phòng ngự khi đã thủng lưới 12 bàn sau 5 vòng đấu.

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