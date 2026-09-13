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Highlight: Nottingham Forest ngược dòng, Aston Villa ôm hận trên sân nhà

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(GLO)- Aston Villa là kẻ chủ động trên sân đấu nhưng họ không thể bảo toàn lợi thế, để Nottingham Forest ngược dòng thắng 2-1 sát nút đầy kịch tính.

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