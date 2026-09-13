Tottenham - Everton: 90 phút nhạt nhòa, điểm số chia đôi

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Highlight: Nottingham Forest ngược dòng, Aston Villa ôm hận trên sân nhà
(GLO)- Aston Villa là kẻ chủ động trên sân đấu nhưng họ không thể bảo toàn lợi thế, để Nottingham Forest ngược dòng thắng 2-1 sát nút đầy kịch tính.
(GLO)- Tottenham và Everton bất lực trong việc tìm đường vào khung thành, khép lại trận đấu nhạt nhòa với tỷ số 0-0 và một điểm chia đều cho hai đội.
Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz giúp Arsenal vượt qua Burnley 1-0 ở vòng 37 Ngoại hạng, tiếp tục gây sức ép lên Man City trong cuộc đua vô địch.
Bournemouth - đội có sân bóng nhỏ nhất, quỹ lương thấp nhất - đang trở thành hiện tượng lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đang hy vọng giành vé tham dự các cúp châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí dự Champions League.
Jeremy Doku ghi siêu phẩm mở màn trong chiến thắng 3-0 trước Brentford, giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Arsenal đã tạo ra khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với Manchester City trong cuộc đua ngôi vương Premier League sau khi có chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 35.
Tính thêm khả năng Chelsea sắp trắng tay, có thể đây sẽ là mùa giải đầy ắp bi kịch với các "đại gia" tên tuổi của London lẫn làng bóng Anh.
Alexander Isak, Andy Robertson và Wirtz mang về chiến thắng quan trọng 3-1 cho Liverpool trước Crystal Palace trong cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu.
Burnley khép lại hành trình ngắn ngủi chỉ một mùa tại Premier League bằng thất bại 0-1 trước Man City tại vòng 34, giúp đối thủ vươn lên ngôi đầu bảng.
Thảm bại 0-3 trước Brighton đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng đồng thời gần như khép lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "The Blues".
Cuộc đua tranh xuống hạng Premier League 2025/26 đang trở thành một trong những điểm nóng nhất của giai đoạn cuối mùa. Sau đêm qua, tấm vé đầu tiên đã có chủ và tấm vé còn lại đang ở rất gần Tottenham.
Tiền vệ James Milner vượt qua cựu danh thủ Gareth Barry để trở thành cầu thủ “đặc biệt” nhất mọi thời đại tại giải Ngoại hạng Anh.
Arsenal trải qua trận thứ 2 liên tiếp không thắng khi để Wolverhampton cầm hòa 2-2, tạo cơ hội cho Manchester City thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua ngôi vương Premier League.
Arsenal đã tạm tái lập khoảng cách với Man City sau trận thắng "hủy diệt", trong khi Chelsea và Liverpool cũng có niềm vui trọn vẹn để tạm vượt qua Manchester United.
Một tuần sau chiến thắng vang dội ở derby Manchester, Man United tiếp tục gây sốc cả Ngoại hạng Anh khi quật ngã đội đầu bảng Arsenal ngay tại London.
Để thủng lưới sớm nhưng Arsenal vẫn ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trên sân của Bournemouth, nối dài chuỗi 5 trận toàn thắng và giữ vững ngôi đầu.
Manchester City và Liverpool cùng nhau gây thất vọng qua đó để cho nhà vô địch lượt đi Arsenal bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.
Leandro Trossard tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa 4-1, giúp "Pháo thủ" chính thức vô địch lượt đi Ngoại hạng Anh.
Arsenal, Manchester City và Aston Villa cùng giành chiến thắng để tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt đến ngôi vương Premier League mùa này.
Dàn cầu thủ đẳng cấp không giúp Chelsea giành ưu thế trước đội bóng Hạng Nhì Cardiff City cho đến khi các ngôi sao dự bị kịp bùng nổ ở hiệp hai.
Sunderland tiếp tục là "hung thần" của thành London khi khiến Arsenal chia điểm, trong khi Chelsea tạm vươn lên nhì bảng Premier League nhờ chiến thắng đậm.
Manchester City, Arsenal và Chelsea đều đã có màn chạy đà thuận lợi cho Champions League sau khi cùng giành được những chiến thắng quan trọng tại vòng 8 Premier League.
Erling Haaland ghi bàn duy nhất của trận đấu trên sân Gtech Community, đưa Man City chen chân vào Top 5 Ngoại hạng Anh kèm theo nhiều kỳ tích.
Liverpool nối dài chuỗi trận thất vọng bằng trận thua Chelsea, qua đó chính thức đánh mất ngôi đầu Premier League vào tay Arsenal.
Liverpool nối dài mạch toàn thắng để duy trì ngôi đầu và tách tốp, trong khi Manchester United giành chiến thắng ở trận "đại chiến" Chelsea tại vòng 5 Premier League.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley giúp Liverpool trở lại ngôi đầu Premier League, trong khi Man City đánh bại M.U ở trận cầu tâm điểm vòng 4.