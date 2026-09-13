Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Ngoại hạng Anh

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Tottenham - Everton: 90 phút nhạt nhòa, điểm số chia đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tottenham và Everton bất lực trong việc tìm đường vào khung thành, khép lại trận đấu nhạt nhòa với tỷ số 0-0 và một điểm chia đều cho hai đội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null