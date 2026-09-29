Thủy điện An Khê - Ka Nak: Quản trị hiện đại từ nền tảng số

(GLO)- Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đang từng bước chuyển từ số hóa công việc sang khai thác giá trị của dữ liệu trong quản trị, điều hành.

Các quy trình, hồ sơ, báo cáo và thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn được đưa lên môi trường số, từng bước kết nối và hình thành nguồn dữ liệu tập trung.

Môi trường số giúp AKKN nâng cao hiệu quả xử lý, theo dõi và phối hợp công việc. Ảnh: ĐVCC

Trên cơ sở đó, dữ liệu được cập nhật, lưu trữ và khai thác có hệ thống, giúp thông tin không chỉ phục vụ tra cứu, tổng hợp mà còn trở thành cơ sở hỗ trợ công tác tham mưu, theo dõi, phân tích và ra quyết định.

Qua đó, phương thức quản lý, điều hành tại Thủy điện An Khê - Ka Nak từng bước chuyển biến theo hướng nhanh hơn trong xử lý công việc, khoa học hơn trong quản trị và chủ động hơn trong điều hành.

Những thay đổi từ môi trường làm việc số

Chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong công việc hằng ngày, từ tiếp nhận, xử lý và luân chuyển hồ sơ; giao, theo dõi nhiệm vụ; tổng hợp báo cáo đến trao đổi thông tin giữa các đơn vị và thực hiện các hoạt động chuyên môn.

Môi trường số giúp các công việc được tổ chức và xử lý thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện để thông tin được cập nhật và chia sẻ kịp thời trong quá trình thực hiện.

Việc khai thác D-Office, DCS, SCADA và công cụ số phục vụ quản lý, chuyên môn giúp từng khâu công việc được theo dõi rõ hơn. Văn bản trên D-Office có thể được kiểm soát tiến độ xử lý; nhiệm vụ được cập nhật giúp các đơn vị nắm bắt tình hình thực hiện; dữ liệu chuyên môn được ghi nhận có thể tiếp tục phục vụ các công việc liên quan.

Rõ nét hơn cả là trong theo dõi, giám sát vận hành nhà máy và hồ chứa. Các thông số về mực nước, lưu lượng, tình trạng thiết bị và diễn biến vận hành được cập nhật trên các hệ thống chuyên môn.

Kết hợp với thông tin khí tượng, thủy văn và yêu cầu cấp nước hạ du, các thông tin này giúp cán bộ chuyên môn theo dõi sát tình hình, đánh giá diễn biến và tham mưu phương án vận hành phù hợp.

Từ những thay đổi đó, môi trường làm việc số không chỉ hỗ trợ xử lý từng công việc riêng lẻ mà còn tạo điều kiện để thông tin được sử dụng xuyên suốt giữa các khâu. Đây là cơ sở để Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak từng bước hình thành cách làm việc linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào việc tìm kiếm, tổng hợp thông tin thủ công.

Dữ liệu tạo nền tảng cho công tác tham mưu

Điểm quan trọng của chuyển đổi số là những dữ liệu phát sinh trong công việc có thể tiếp tục được sử dụng cho các yêu cầu quản lý khác nhau. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, tổ chức hợp lý và có khả năng kết nối, cán bộ có thể thuận lợi hơn trong việc tổng hợp, đối chiếu và phân tích trước khi đưa ra đề xuất.

Dữ liệu từ các hệ thống chuyên môn tạo cơ sở phục vụ công tác tham mưu, quản lý và điều hành. Ảnh: ĐVCC

Đối với công tác tham mưu, việc tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn giúp có thêm cơ sở để nhìn nhận đầy đủ tình hình, xác định những yếu tố liên quan và đánh giá phương án phù hợp. Thay vì dành nhiều thời gian tìm kiếm, tập hợp thông tin, cán bộ có thể tập trung hơn vào phân tích, đánh giá và đề xuất.

Trong công tác vận hành, các dữ liệu về hồ chứa, thiết bị, lưu lượng nước và tình hình sản xuất khi được xem xét cùng thông tin khí tượng, thủy văn và yêu cầu cấp nước hạ du sẽ cung cấp cơ sở cần thiết để đánh giá diễn biến, tham mưu phương án và hỗ trợ điều hành.

Trong công tác hành chính, thông tin hình thành từ việc xử lý văn bản trên D-Office cũng có thể phục vụ theo dõi tiến độ, trách nhiệm và kết quả thực hiện.

Qua đó, dữ liệu từ công việc hằng ngày được sử dụng không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mà còn hỗ trợ công tác tổng hợp, theo dõi và đánh giá.

Từ đây, dữ liệu trở thành một nguồn lực phục vụ công tác tham mưu, thông tin được sử dụng đúng lúc, đúng nhu cầu giúp việc đánh giá có thêm cơ sở, phối hợp giữa các đơn vị thuận lợi hơn và quá trình xử lý công việc sát với thực tế hơn.

Kết nối môi trường số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Những thay đổi trên cho thấy việc chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đang từng bước đi vào chiều sâu, từ việc ứng dụng các nền tảng số đến thay đổi cách tổ chức và xử lý công việc. Công nghệ được gắn với yêu cầu thực tế của từng lĩnh vực, đồng thời từng bước hình thành thói quen làm việc trên cơ sở thông tin và dữ liệu.

Hiệu quả của chuyển đổi số vì vậy không chỉ thể hiện ở việc giảm thời gian xử lý hay thuận tiện trong trao đổi thông tin, mà còn ở khả năng hỗ trợ các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn, theo dõi công việc rõ hơn và cung cấp cơ sở cho công tác quản lý, điều hành.

Thời gian tới, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục hoàn thiện các nền tảng số, nâng cao chất lượng dữ liệu và năng lực số của đội ngũ, đồng thời rà soát, cải tiến cách thức khai thác các công cụ hiện có để phù hợp hơn với yêu cầu công việc.

Mục tiêu là đưa chuyển đổi số trở thành một phần thiết thực trong hoạt động hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả của Công ty.