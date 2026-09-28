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Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, 6 cựu giáo viên gồm: Bùi Thị Phú (SN 1962), Nguyễn Thị Mai (SN 1968), Lê Thị Mỹ Tường (SN 1994), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1998), Phùng Thị Lan Anh (SN 1998), cùng trú tại xã Kbang; Lê Thị Mịn (SN 1963), trú tại phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội đã bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố 2 bị can Phú và Mai. Ảnh: Văn Tài

Đây là các đối tượng liên quan đến việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trần Thị Thu và nguyên Thủ quỹ Nguyễn Thị Linh.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) xác định: Trong 2 năm học 2023-2024 và 2024-2025, mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 6 đối tượng nêu trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne.

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Đối tượng Lan Anh đã bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Văn Tài

Qua đó, các đối tượng đã rút gần 500 triệu đồng tiền dự toán kinh phí của nhà trường chi trả lương, trích đóng bảo hiểm các loại và nộp chi phí công đoàn cho 6 cá nhân này.

Sau đó, các cá nhân thực hiện chuyển trả lại tiền lương đã nhận cho Thu và Linh để sử dụng chi vào nhiều mục đích khác nhau cho nhà trường.

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