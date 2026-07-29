Nâng hiệu quả phòng, chống tham nhũng

(GLO)- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ với nhiều kết quả trong phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Cùng với đó, các giải pháp phòng ngừa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ được tăng cường, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch.

Phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm

Theo Viện KSND tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 9 vụ/11 bị can về các tội tham nhũng, vi phạm liên quan đến chức vụ, gồm: 4 vụ/5 bị can về tội tham ô tài sản; 3 vụ/4 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 2 vụ/2 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Việc phát hiện, xử lý tham nhũng được triển khai trên nhiều lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, lâm nghiệp, tài chính, tài sản công và hoạt động quản lý nhà nước.

Một trong những vụ án được dư luận quan tâm là sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai (nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai, phường Thống Nhất), gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngày 3-2-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với bị can Võ Ngọc Hiếu (SN 1965, trú tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc Công ty, về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, đến ngày 11-6, các cơ quan tố tụng tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can nguyên là phó giám đốc, kế toán trưởng và trưởng phòng của Công ty cùng về tội danh trên.

Cơ quan tố tụng tỉnh khám xét nơi ở của bị can Võ Ngọc Hiếu (thứ 2 từ trái sang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai, bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ảnh: ĐVCC

Liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, ngày 12-4-2026, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can Vũ Đức Dân (SN 1980, xã Phú Thiện), Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (xã Ia Rsai), để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình quản lý đơn vị, bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lê Trung Hưng cho biết, các vụ án tham nhũng, vi phạm liên quan đến chức vụ được phát hiện thời gian qua tuy không nhiều nhưng đều có tính chất phức tạp, xảy ra ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và gắn với trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn.

Việc xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật không chỉ bảo đảm tính thượng tôn pháp luật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Cùng với công tác xử lý, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 trường hợp thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đất đai, công tác cán bộ và giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, kiểm soát xung đột lợi ích, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Bên cạnh đó, Viện KSND 2 cấp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án tham nhũng, vi phạm liên quan đến chức vụ.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự tại công an cấp xã. Ảnh: K.A

Ngành kiểm sát chủ động phối hợp với cơ quan điều tra ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, kịp thời yêu cầu thu thập, bổ sung chứng cứ, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Đồng thời, chú trọng áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, bảo đảm xử lý nghiêm người vi phạm, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội.

Trong khi đó, lực lượng Công an tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, rà soát các lĩnh vực, địa bàn và khâu công tác tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời tham mưu khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp cơ sở tăng cường nắm địa bàn, nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Việc kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và chính quyền địa phương.