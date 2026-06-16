Khởi tố Phó Giám đốc Công ty Cà phê Gia Lai cùng 2 thuộc cấp

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng tại Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai, trong đó có 1 Phó Giám đốc cùng 2 thuộc cấp.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai Đỗ Đức Thịnh (bìa trái) đã bị khởi tố. Ảnh ĐVCC

Cụ thể, 3 đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Đức Thịnh (nguyên Phó Giám đốc), Võ Xuân Nghị (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật), Mai Thị Dung (nguyên Kế toán trưởng). Cả 3 cùng từng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Trên diện tích vườn cà phê do Công ty quản lý (thuộc sở hữu Nhà nước) có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và che bóng mát.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của Công ty khi cổ phần hóa vào năm 2018. Hành vi của 3 bị can đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng.

Căn cứ vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Hội đồng kiểm đếm cùng hồ sơ giao khoán vườn cây và biên bản các cuộc họp, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 3 bị can trên phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với Võ Ngọc Hiếu (nguyên Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai) đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 3-2-2026 với vai trò chủ mưu.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.