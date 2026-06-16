Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Ia Pa

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Vương Đình Hiệp (SN 2005, trú tại thôn Kim Năng, xã Ia Pa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an xã Ia Pa phát hiện đối tượng Hiệp có biểu hiện phạm tội về ma túy.

Đối tượng Hiệp đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Một số “con nghiện” trên địa bàn đã mua ma túy của Hiệp về sử dụng. Tuy nhiên, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 1-6, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (Công an xã Ia Pa) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện trong chiếc túi xách ở phòng ngủ của đối tượng có cất giấu 1 túi nilon chứa hơn 3,7 g ma túy loại Methamphetamine.

Ban đầu, Hiệp liên tục quanh co chối tội không thừa nhận hành vi mua bán ma túy. Tuy nhiên, trước những chứng cứ sắc bén và qua quá trình đấu tranh, đối tượng đã buộc phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, Hiệp đã mua ma túy đá của 1 đối tượng chưa rõ danh tính mang về nhà cất giấu. Tại đây, Hiệp chia nhỏ ma túy để bán lại cho các đối tượng trên địa bàn với mục đích kiếm lời.