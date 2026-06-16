Rà soát người sử dụng ma túy, bóc gỡ nhiều mắt xích cung cấp ma túy

(GLO)- Xã biên giới Ia Nan (tỉnh Gia Lai) là một trong những địa bàn ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong quá trình triển khai công tác đẩy mạnh phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Từ các trường hợp dương tính với ma túy được phát hiện qua công tác rà soát, lực lượng Công an xã Ia Nan đã tập trung xác minh các mối quan hệ, truy nguồn ma túy, làm rõ các đối tượng bán lẻ và từng bước bóc gỡ những mắt xích cung cấp ma túy phía sau.

Ngày 11-5-2026, trong quá trình gọi hỏi đối tượng theo kế hoạch, Công an xã Ia Nan tiến hành test nhanh ma túy đối với Lê Công Quý (SN 1998, trú làng Nú) và phát hiện đối tượng dương tính với Methamphetamine.

Các đối tượng An, Khánh, Huệ trong vụ mua bán, sử dụng ma túy ở xã Ia Dom.

Làm việc với cơ quan Công an, Quý khai nhận trước đó đã cùng Lưu Công Ty (SN 1992, tạm trú tại xã Ia Rsai) và Rơ Lan Điệp (SN 2001, trú làng Tung, xã Ia Nan) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày, Công an xã Ia Nan phối hợp với Công an xã Ia Pnôn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt giữ Siu Rat (SN 2003, trú làng Bua, xã Ia Pnôn) là người bán ma túy cho nhóm của Quý, thu giữ 2 gói nilon chứa ma túy đá.

Tiếp đó, ngày 18-5-2026, thông qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Công an xã Ia Nan và Công an xã Ia Dom, lực lượng Công an phát hiện Vũ Xuân An (SN 2002, trú thôn Ia Chía, xã Ia Nan) dương tính với ma túy đá. An khai nhận đã góp tiền cùng Nguyễn Bảo Khánh (SN 2002, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom) mua ma túy để sử dụng. Sau đó, An gặp Khánh tại nhà của Hoàng Minh Huệ (SN 2003, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom) để sử dụng ma túy và mua lại một phần ma túy đá với giá 450.000 đồng mang về sử dụng.

Qua đấu tranh, Khánh và Huệ khai nhận đã cùng góp tiền mua ma túy từ một đối tượng có biệt danh “Thắng cá chép” hoạt động tại khu vực xã Đức Cơ.

Nhằm làm rõ vai trò của đối tượng này, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức mật phục, theo dõi. Đến 0 giờ 30 phút ngày 23-5-2026, tại tổ dân phố 2, xã Đức Cơ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Đức Cơ bắt quả tang N.N.V. (SN 2011) đang cất giấu trong lòng bàn tay phải 6 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. Kiểm tra, V. tự nguyện giao nộp thêm 5 đoạn ống nhựa chứa ma túy và 8,5 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng khai nhận đây là số tiền thu được từ việc bán ma túy.

Đối tượng Võ Hữu Thắng (Thắng cá chép) tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, V. khai trong thời gian sống cùng Võ Hữu Thắng (SN 1999, trú tổ 2, xã Đức Cơ), thường gọi là “Thắng cá chép”, nhiều lần được Thắng giao ma túy để bán cho người sử dụng trên địa bàn. Chỉ trong hai ngày, từ 21 đến 23-5-2026, V. đã bán 41 gói ma túy, thu về 8,5 triệu đồng.

Ngày 26-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.N.V. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Một ngày sau, Võ Hữu Thắng đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời khai nhận đã giao ma túy cho V. bán và trực tiếp bán cho Nguyễn Bảo Khánh một gói ma túy với giá 1 triệu đồng vào ngày 17-5-2026.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thuyên, Trưởng Công an xã Ia Nan, thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện và các đối tượng liên quan đến ma túy; đồng thời triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới, đơn vị đã tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, rà soát các trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

“Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua rà soát địa bàn, nắm di biến động đối tượng, kết hợp tuyên truyền, răn đe và kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn. Từ những trường hợp phát hiện ban đầu, lực lượng Công an đã kịp thời xác lập thông tin đầu mối, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Văn Thuyên cho biết.