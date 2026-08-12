Từ vụ chùa Bầu: Thấy trẻ bị bạo hành nhưng chỉ đứng quay clip, có bị xử lý?

(GLO)- Từ vụ 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ), cơ quan Công an đang xác minh trách nhiệm của người quay clip nhưng không có hành động can ngăn. Theo quy định, cá nhân khi phát hiện trẻ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo, tố giác đến cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (SN 1982, trú phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích liên quan vụ 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thế Duy là người đang tu tập tại chùa Bầu. Hình ảnh được ghi lại cho thấy người này cầm roi đánh các em nhỏ. Tại cơ quan Công an, Duy khai do bức xúc vì các trẻ không nghe lời, không dọn sạch phòng nên đã dùng roi đánh 5 trẻ.

Đáng chú ý, bên cạnh việc điều tra hành vi của Nguyễn Thế Duy, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiếp tục xác minh mức độ, trách nhiệm của người quay lại clip nhưng không có hành động can ngăn, bảo vệ các trẻ.

Người đàn ông đánh chú tiểu ở chùa Bầu. Ảnh cắt từ clip/TTO

Theo đó, người quay clip là 1 người dân sống gần chùa. Người này cho biết, khi nghe tiếng trẻ khóc đã đến kiểm tra và ghi lại sự việc. Người quay clip nói thời điểm chứng kiến vụ việc bản thân rất sợ.

Phát hiện trẻ bị bạo hành phải thông báo, tố giác

Từ vụ việc này đặt ra câu hỏi: Khi chứng kiến trẻ bị bạo hành, người dân có bắt buộc phải can ngăn và nếu chỉ đứng quay clip thì có phải chịu trách nhiệm?

Theo Luật Trẻ em, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; trường hợp trẻ bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi phải thông tin đến cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình tiếp nhận thông tin về trẻ bị xâm hại cũng quy định người phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em phải thông báo ngay cho nơi tiếp nhận. Người dân có thể thông báo cho Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cơ quan Công an, UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ trẻ em.

Như vậy, việc quay lại hình ảnh có thể giúp lưu giữ chứng cứ về hành vi bạo hành, nhưng không thay thế trách nhiệm thông báo, tố giác khi phát hiện trẻ bị xâm hại.

Pháp luật cũng không quy định trong mọi tình huống người chứng kiến bắt buộc phải trực tiếp lao vào can ngăn người đang bạo hành trẻ. Việc xử lý cần tính đến mức độ nguy hiểm và khả năng bảo đảm an toàn cho người chứng kiến cũng như trẻ em. Tuy nhiên, người chứng kiến có thể tìm cách hỗ trợ phù hợp, gọi người trợ giúp và đặc biệt là nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để trẻ được bảo vệ.

Không thông báo có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Đáng chú ý, từ ngày 16-5-2026, Nghị định số 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định số 130/2021/NĐ-CP.

Theo Điều 29 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo, không cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ có nguy cơ bị bóc lột, bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại khác cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tăng lên 10-15 triệu đồng đối với các hành vi như không cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ đã bị xâm hại cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; không thông báo cho nơi tiếp nhận thông tin về hành vi xâm hại trẻ em; ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ bị xâm hại.