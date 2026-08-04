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Gia Lai: Cảnh sát 113 phát hiện đối tượng mang theo 3 gói ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trong quá trình tuần tra tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), lực lượng Cảnh sát 113 đã phát hiện 1 đối tượng tàng trữ trái phép 3 gói ma túy.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 3-8, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy trên đường Ngô Gia Tự (phường Quy Nhơn Nam) có biểu hiện khả nghi.

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Lực lượng Cảnh sát 113 đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam để xác minh làm rõ. Ảnh: Lê Bình

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên người đối tượng có 1 chiếc túi xách, bên trong có 3 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng nhiều vật dụng liên quan.

Lực lượng Cảnh sát 113 đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam để xác minh làm rõ. Qua đó, xác định đối tượng là Phạm Trường Thi (SN 1992, trú tại phường Quy Nhơn).

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3 gói nilon bên trong chứa ma túy đá được thu giữ trong túi xách mà Thi mang bên người. Ảnh: Lê Bình

Tại cơ quan Công an, Thi khai nhận 3 gói nilon nói trên chứa ma túy đá do mình mua của 1 đối tượng chưa xác định lai lịch. Qua kiểm tra xác định, số ma túy trên có trọng lượng hơn 0,26 gam.

Hiện lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Quy Nhơn Nam để đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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