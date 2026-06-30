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Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 29-6, tổ công tác lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) và Công an phường Pleiku tuần tra trên tuyến đường Lê Duẩn thì phát hiện đối tượng Lê Bá Hùng (SN 1995, trú tại phường Pleiku) không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện khả nghi.

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Đối tượng Hùng bị Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến đường Tôn Thất Tùng đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), tổ công tác yêu cầu đối tượng Hùng dừng xe để kiểm tra. Lúc này, đối tượng bất ngờ tẩu tán 1 chiếc hộp màu đen rồi bỏ chạy. Tổ công tác đã lập tức khống chế đối tượng và kiểm tra bên trong chiếc hộp, phát hiện, thu giữ 3 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng.

Bước đầu đối tượng khai nhận đây là ma túy đá mình mua về để sử dụng. Ngay trong tối 29-6, tổ công tác phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự và các lực lượng liên quan khám xét nhà Hùng trên đường Nguyễn Thế Lịch.

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Lực lượng Công an thu giữ ma túy cùng các tang vật liên quan. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, Hùng đã có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

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