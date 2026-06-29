Khởi tố, tạm giam đối tượng lạng lách, chặn xe ô tô gây hấn ở phường Pleiku

(GLO)- Ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Trương Minh Thuận (SN 1982, trú tại tổ 4 Hội Thương, phường Pleiku) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 24-6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip của người dân ghi lại cảnh 1 người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy nhãn hiệu Air Blade màu trắng có biểu hiện bất thường.

Đối tượng đã gây hấn, thách thức với nhiều tài xế ô tô tại phường Pleiku. Ảnh chụp màn hình

Người đàn ông này liên tục điều khiển xe đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng trước xe ô tô. Không những vậy, đối tượng còn chặn trước đầu xe, chửi bới, thách thức, dùng mũ bảo hiểm đập vào kính xe ô tô. Trong một đoạn clip, đối tượng đuổi theo xe ô tô và ném đá đe dọa.

Trước tình hình trên, Công an phường Pleiku đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, triệu tập đối tượng có hành vi trên là Trương Minh Thuận.

Thuận đã chặn xe 1 tài xế taxi ở khu vực Bưu điện Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu tại cơ quan Công an, Thuận thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, từ khoảng 21 giờ ngày 23-6 đến 1 giờ ngày 24-6, đối tượng đã điều khiển xe máy qua nhiều địa bàn tại khu vực Pleiku và có những hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng gây hấn với 1 người dân đi xe ô tô tại cầu Quyết Tiến. Ảnh: Văn Ngọc

Đối tượng Thuận khai nhận do buồn bực chuyện vợ bỏ đi nên đã điều khiển xe ra đường; gặp các trường hợp ô tô đi không đúng ý mình thì bức xúc, dẫn đến hành vi trên.

Qua kiểm tra, Công an phường Pleiku xác định đối tượng không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy và có giấy phép lái xe theo quy định.