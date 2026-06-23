Gia Lai: Khởi tố 17 đối tượng mang hung khí đi gây rối

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe dàn hàng ngang với tốc độ cao tham gia gây rối ở xã Biển Hồ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Vụ việc xuất phát từ nguyên nhân do đối tượng Vương Ngọc Gia Khiêm (SN 2008, trú tại phường An Phú) bị đối tượng K. (chưa xác định danh tính, lai lịch) đánh vào ngày 10 và 11-6 khi câu cá ở khu vực Cầu Đỏ thuộc địa phận xã Biển Hồ.

17 đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Văn Ngọc

Tối 13-6, Khiêm rủ một số đối tượng ở những địa phương khác nhau để đi tìm K. đánh trả thù. Trên đường đi qua các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn và đến đường hành lang kinh tế phía Đông, nhóm của Khiêm gặp thêm một số nhóm khác nên rủ đi cùng lên đến khoảng 50 đối tượng.

Khi đến khu vực Cầu Đỏ, nhóm của Khiêm đã gặp P.N. (SN 2012) và S. (SN 2013, cùng trú tại làng Tiêng 2, xã Biển Hồ) đi trên xe máy có mang theo 1 chiếc dao tự chế nên tưởng nhầm đây là nhóm của K.

Đối tượng Vương Ngọc Gia Khiêm (phải) rủ rê đồng bọn tham gia gây rối. Ảnh: Văn Ngọc

Thấy vậy, nhóm Khiêm chia làm 2 hướng chặn đầu xe máy của N. và S. rồi tấn công, khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường, chạy vào nhà dân trốn. Nhóm của Khiêm liền dùng dao tự chế, mũ bảo hiểm đập vào xe máy của N. và S. gây hư hỏng phần mặt nạ đầu xe.

Trước tình hình đó, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Biển Hồ, xã Ia Hrung, phường An Phú, phường Hội Phú triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan để làm rõ vụ việc.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.