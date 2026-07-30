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Rượt đuổi, ném gạch dẫn đến tai nạn, 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 6 đối tượng dùng xe máy rượt đuổi rồi cầm gạch ném khiến 3 thiếu niên trên xe máy tử vong. Các đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về hành vi giết người.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi giết người với 6 đối tượng gồm: Ngô Đình Bảo (SN 2009), Phạm Thế Mạnh (SN 2009, cùng trú tại phường Thống Nhất); Đỗ Hoàng Lâm (SN 2009), Trần Lê Bảo Thịnh (SN 2008), Đinh Ksor Quyết (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Thủy (SN 2009, cùng trú tại phường Pleiku).

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6 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Ngọc Sơn

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong số 6 đối tượng trên có 1 đối tượng đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Pleiku, còn lại đều nghỉ học từ khá sớm.

Khoảng 1 giờ rạng sáng 13-7, 6 đối tượng trên không đội mũ bảo hiểm đi 2 xe máy nhãn hiệu Honda Lead và Honda Air Blade đã dùng khẩu trang màu đen và tờ rơi dán để che biển kiểm soát tập trung tại khu vực ngã 3 đường Phạm Văn Đồng - 17 tháng 3 (phường Thống Nhất).

Nhóm này di chuyển đi qua nhiều tuyến đường ở trung tâm khu vực Pleiku. Khi đi tới đường Bà Triệu (phường Pleiku), nhóm của Thủy đã gặp 5 xe máy trong nhóm của Đặng Hữu Thắng (SN 2006, trú tại xã Chư Păh) cùng nhiều nam, nữ khác.

Lúc này, Thắng điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Thị Khánh Đan (SN 2010, trú tại xã Biển Hồ) có hành vi chen vào giữa 2 xe trong nhóm của Thủy rồi nẹt pô trêu chọc.

Nhóm của Thủy quan sát thấy nhóm của Thắng có xe chở 3, không đội mũ bảo hiểm, che biển kiển soát, có người mang theo 1 con dao dài và giơ chai bia lên thì liền hô hào nhau quay lại nhặt gạch ở ven đường rồi đuổi theo nhóm đối thủ.

2 nhóm đã đuổi nhau qua nhiều tuyến đường trong đêm tối gây náo loạn. Trong lúc bị rượt đuổi, nhóm của Thắng đã dùng vỏ chai bia ném trả nhóm của Thủy.

Khi đi tới đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú), Thủy dùng gạch ném trúng vào 1 xe máy trong nhóm đối thủ khiến chiếc xe mất lái tông vào tường 1 ngôi nhà. Cú va chạm mạnh khiến 3 thiếu niên đi trên xe là Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 2011), Nguyễn Hoàng Gia Khang (SN 2012), Lê Xuân Nhật Phú (SN 2012, cùng trú tại xã Biển Hồ) tử vong.

Sau khi gây án, 6 đối tượng trên đã bỏ trốn. Nhóm của Thắng đi gọi xe cấp cứu sau đó cũng bỏ đi khỏi hiện trường.

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6 đối tượng đi trên 2 xe máy đã che biển kiểm soát. Ảnh chụp màn hình

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các xã phường khẩn trương điều tra làm rõ.

Bước đầu quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi nhóm của Thắng khai báo quanh co và không nhận diện được nhóm của Thủy. Sự việc diễn ra trong đêm tối không có người chứng kiến, 2 xe máy của nhóm Thủy đều bị che BKS.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau.

Được biết, ngoài hành vi giết người, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng.

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