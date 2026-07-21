Gia Lai: Cơ sở bán quần áo giả mạo nhãn hiệu bị phạt 46,5 triệu đồng

(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) vừa xử phạt hộ kinh doanh N.T.L. (ở phường Thống Nhất) số tiền 46,5 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên môi trường internet và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Cảnh sát kinh tế kiểm tra hộ kinh doanh N.T.L. (phường Thống Nhất). Ảnh: Ngọc Thảo

Trước đó, ngày 30-6, Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh trên. Thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh này đang livestream để bán quần áo thời trang trên nền tảng mạng xã hội.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 584 sản phẩm quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, ADIDAS, GUCCI, BURBERRY… Ngoài ra, cơ sở đang bày bán hơn 130 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở này còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu có tổng trị giá hơn 25 triệu đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm có giá trị 7,6 triệu đồng theo quy định của pháp luật.