Gia Lai: Tạm giữ gần 1.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Lacoste, Nike.

kiem-tra-dia-diem-kinh-doanh-cua-ong-nvh.jpg
Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 làm việc tại địa điểm kinh doanh của ông N.V.H. Ảnh: Nguyễn Vũ

Trước đó, vào chiều 20-1, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn kiểm tra địa điểm kinh doanh quần áo của ông N.V.H. (ở phường An Nhơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 994 chiếc áo lót nữ, khăn tắm và tất nam các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả kiểm tra cho thấy số sản phẩm này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Lacoste, Nike (đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam). Qua làm việc, chủ địa điểm kinh doanh chưa cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên và tiếp tục làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

