Gia Lai: Bán hàng giả mạo nhãn hiệu Chanel, tiệm vàng bị phạt 55 triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 15-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Hiệu vàng T.T. (ở phường Bồng Sơn) về hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 30-9, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất hiệu vàng T.T. ở khu phố 6, phường Bồng Sơn.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hiệu vàng T.T. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng phát hiện hiệu vàng đang bày bán sản phẩm trang sức lắc tay kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu Chanel, trị giá gần 36 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên, đồng thời phối hợp với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Chanel tại Việt Nam để làm rõ hành vi vi phạm. Qua đó, xác định các sản phẩm này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Tang vật vi phạm. Ảnh: ĐVCC

Ngoài bị xử phạt về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hiệu vàng T.T. còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

