Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an phường Thống Nhất tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau đợt cao điểm 90 ngày lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường đã tham mưu, ban hành 46 văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Công an phường phối hợp với các tổ tự quản tổ chức 784 lượt tuần tra tại khu vực các chợ Đống Đa, Yên Thế, Thống Nhất, Binh Đoàn 15, các trường học và những tuyến đường trọng điểm như: Ký Con, Lê Đại Hành, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Trường Sơn…, với 2.356 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

cong-an-phuong-thong-nhat-kiem-tra-nhac-nho-cac-ho-kinh-doanh-khong-lan-chiem-long-duong-via-he.jpg
Công an phường Thống Nhất kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Bá Bính

Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở 573 trường hợp không buôn bán, để xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; vận động 568 trường hợp ký cam kết chấp hành.

Đồng thời, lập hồ sơ xử lý 19 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, với tổng số tiền phạt 11,2 triệu đồng.

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền được chú trọng. Công an phường tổ chức 11 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông tại 5 trường học và 6 tổ dân phố, với gần 3.000 người tham gia; qua đó vận động học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Đơn vị cũng rà soát, cho 41 cơ sở sửa chữa xe máy, xe điện ký cam kết không độ chế phương tiện; lập danh sách, quản lý 26 trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

luc-luong-cong-an-phuong-thong-nhat-tuyen-truyen-van-dong-ho-kinh-doanh-chap-hanh-quy-dinh-ve-trat-tu-do-thi.jpg
Lực lượng Công an phường Thống Nhất tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự đô thị. Ảnh: Bá Bính

Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát ngày 11-5, Công an phường Thống Nhất phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ qua giám định là 2,387 gam Methamphetamine (thường gọi là ma túy đá).

Thời gian tới, Công an phường Thống Nhất tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung tại các khu vực chợ, trường học và những tuyến đường có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông cao; kịp thời xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần giữ vững trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Tin tức

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographics

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Tin tức

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Tin tức

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null