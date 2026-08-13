Công an phường Thống Nhất tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

(GLO)- Sau đợt cao điểm 90 ngày lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường đã tham mưu, ban hành 46 văn bản liên quan đến công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Công an phường phối hợp với các tổ tự quản tổ chức 784 lượt tuần tra tại khu vực các chợ Đống Đa, Yên Thế, Thống Nhất, Binh Đoàn 15, các trường học và những tuyến đường trọng điểm như: Ký Con, Lê Đại Hành, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Trường Sơn…, với 2.356 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Công an phường Thống Nhất kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Bá Bính

Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở 573 trường hợp không buôn bán, để xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; vận động 568 trường hợp ký cam kết chấp hành.

Đồng thời, lập hồ sơ xử lý 19 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, với tổng số tiền phạt 11,2 triệu đồng.

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền được chú trọng. Công an phường tổ chức 11 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông tại 5 trường học và 6 tổ dân phố, với gần 3.000 người tham gia; qua đó vận động học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Đơn vị cũng rà soát, cho 41 cơ sở sửa chữa xe máy, xe điện ký cam kết không độ chế phương tiện; lập danh sách, quản lý 26 trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Công an phường Thống Nhất tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự đô thị. Ảnh: Bá Bính

Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát ngày 11-5, Công an phường Thống Nhất phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ qua giám định là 2,387 gam Methamphetamine (thường gọi là ma túy đá).

Thời gian tới, Công an phường Thống Nhất tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung tại các khu vực chợ, trường học và những tuyến đường có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông cao; kịp thời xử lý các trường hợp tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần giữ vững trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.