Xe đầu kéo "rải" mảnh sắt trên 337 km cao tốc khiến hơn 120 ô tô thủng lốp

(GLO)- Ngày 7-8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã làm rõ phương tiện và tài xế gây rơi vãi mảnh sắt phế liệu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa khiến hàng loạt ô tô thủng lốp vào rạng sáng 6-8.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, từ khoảng 0 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 6-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, đơn vị phát hiện trên mặt đường cao tốc (hướng Bắc - Nam) xuất hiện nhiều mẫu vật kim loại.

Hàng chục kg mảnh sắt rơi vãi từ đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến đoạn Chí Thạnh - Vân Phong rạng sáng 6-8. Ảnh: Đại Thắng

Sự cố khiến hàng loạt ô tô di chuyển trên tuyến bị thủng, nổ lốp phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý. Các trường hợp bị sự cố may mắn không có thiệt hại về người.

Ngay từ rạng sáng 6-8, đơn vị khẩn trương phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng xử lý, thu gom các mảnh sắt rơi vãi trên mặt đường, đồng thời phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn trong thời gian khắc phục sự cố.

Đơn vị cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định nguyên nhân tình trạng trên. Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 6-8, đơn vị phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) dừng và kiểm tra xe đầu kéo nghi vấn khi đang di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Đến chiều 7-8 cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 120 ô tô gặp sự cố do cán phải mảnh sắt trên cao tốc. Ảnh: ĐVCC

Xe đầu kéo này mang biển kiểm soát 36H-188.xx kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 36RM- 037.xx, do 2 tài xế là V.Đ.T. (SN 1990, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và V.V.T. (SN 1992, trú tại xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Qua làm việc xác định 2 tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện chở phế phẩm công nghiệp (được thu gom dưới dạng phế liệu) đã gây ra sự cố nói trên.

Theo đó, trong thời gian từ 21 giờ 30 phút ngày 5-8 đến 1 giờ ngày 6-8, xe đầu kéo do tài xế V.V.T. điều khiển, làm rơi vãi hàng hóa. Đáng chú ý, tài xế này không có giấy phép lái xe, thậm chí còn sử dụng điện thoại khi đang lái xe, và không sử dụng thẻ lái xe.

Thời gian từ 1 giờ 6-8, phương tiện do tài xế tài xế V.Đ.T. điều khiển, tiếp tục làm rơi vãi mảnh sắt trên đường. Quá trình lái xe, tài xế này không thắt dây an toàn và cũng không sử dụng thẻ lái xe.

Lực lượng CSGT xác định, xe đầu kéo này chở hàng phế phế liệu xuất phát từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh, khi đến km 65 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bắt đầu làm rơi vãi mảnh sắt xuống mặt đường. Hành vi diễn ra cho đến Km 1325 tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), với quãng đường gây rơi vãi mảnh sắt là 337 km.

Tính đến 16 giờ ngày 7-8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 và đơn vị quản lý vận hành tuyến đã ghi nhận có 124 phương tiện hư hỏng bánh lốp do sự cố nói trên. Việc rà soát sẽ được tiếp tục trong thời gian tới. Hiện đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ, xác định mức độ thiệt hại để xử lý 2 tài xế theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông niêm phong xe đầu kéo gây rơi vãi mảnh sắt trên cao tốc. Clip: ĐVCC

Liên quan đến sự cố trên, nguồn tin từ Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên đoạn cao tốc qua 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã thu gom hơn 60 kg mảnh sắt rơi vãi.

Trên tuyến cao tốc qua 2 tỉnh ghi nhận ít nhất hơn 50 trường hợp bị thủng lốp, nổ lốp; trong đó trên đoạn cao tốc qua Gia Lai có gần 30 phương tiện bị sự cố do cán phải các mảnh sắt.

Đến khoảng 15 giờ ngày 6-8, giao thông trên toàn tuyến cao tốc đã được thông suốt sau khi lực lượng chức năng dọn dẹp, xử lý toàn bộ số mảnh sắt rơi vãi trên mặt đường.