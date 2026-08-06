Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Mảnh sắt rơi vãi trên cao tốc qua Gia Lai khiến hàng chục phương tiện thủng lốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hàng chục kg mảnh sắt phế liệu rơi vãi trên tuyến cao tốc đi qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khiến hàng chục ô tô bị thủng, nổ lốp. Sự cố nghiêm trọng này xảy ra vào rạng sáng 6-8, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 6-8, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng thu gom, xử lý tình trạng mảnh sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến nhiều phương tiện thủng lốp.

so-luong-manh-sat-thu-gom-tren-tuyen-cao-toc-qua-quang-ngai.jpg
Các mảnh sắt được lực lượng chức năng thu gom trên cao tốc rạng sáng 6-8. Ảnh: Đại Thắng

Trước đó, rạng sáng 6-8, Trung tâm Quản lý, vận hành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh nhận được phản ánh nhiều phương tiện bị thủng, nổ lốp khi lưu thông ở đoạn cao tốc trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần đường đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và xác nhận trên mặt đường xuất hiện nhiều mảnh sắt nhỏ, sắc nhọn.

luc-luong-chuc-nang-nhat-manh-sat-tren-cao-toc-qua-quang-ngai.jpg
Lực lượng chức năng thu gom mảnh kim loại rơi vãi trên mặt đường cao tốc. Ảnh: Đại Thắng

Tình trạng này xảy ra trên làn đường di chuyển hướng Bắc - Nam, đoạn đường từ Km 1208 đến Km 1277, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Nhiều phương tiện qua đoạn đường trên bị thủng lốp, thậm chí làm một số phương tiện bị nổ lốp, phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý. Các trường hợp bị sự cố may mắn không có thiệt hại về người.

xe-thung-lop-tren-cao-toc-qua-hoai-nhon-tay.jpg
Ô tô thủng lốp vì cán phải mảnh sắt trên cao tốc qua địa bàn Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Đến trưa 6-8, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường vẫn đang tổ chức lực lượng thu gom các mảnh sắt, vật thể sắc nhọn trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tình trạng rơi vãi mảnh sắt cũng xảy ra tại một số đoạn cao tốc trên tuyến qua địa bàn Quảng Ngãi, Gia Lai. Tính tới trưa 6-8, lực lượng chức năng đã thu gom trên tuyến cao tốc qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khối lượng mảnh sắt ước tính gần 20 kg.

manh-sat-roi-vai-tren-cao-toc-hoai-nhon-quy-nhon.jpg
Mảnh sắt nhọn được phát hiện rải rác dọc tuyến cao tốc qua Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Thống kê sơ bộ trên đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã xảy ra 8 trường hợp bị sự cố, thủng, nổ lốp xe do cán mảnh sắt. Trên đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có 17 trường hợp tương tự.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đây là sự cố có tính chất nghiêm trọng và đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý, đảm bảo an toàn trên tuyến.

xe-gap-su-co-cao-toc-qua-hoai-nhon-nam.jpg
Nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp vì sự cố trên cao tốc. Ảnh: ĐVCC

Sáng 6-8, đơn vị đã tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông, trong đó hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam di chuyển xuống quốc lộ 1 tại nút giao Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), trong thời gian lực lượng chức năng làm sạch mặt đường.

Lực lượng chức năng đề nghị các tài xế chú ý an toàn, khi phát hiện vật thể lạ hoặc chướng ngại vật trên cao tốc, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không đánh lái hoặc phanh gấp.

Khi phát hiện vấn đề mất an toàn, tài xế cần thông báo ngay cho đơn vị chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Đường chưa khai thác, nguy cơ tai nạn hiện hữu

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Dù tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân chưa hoàn thành, chưa đưa vào khai thác, nhưng nhiều người điều khiển phương tiện vẫn tự ý lưu thông trên tuyến này, bất chấp biển cấm và cảnh báo. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cần sớm có giải pháp ngăn chặn.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographics

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Gỡ vướng hồ sơ cấp sổ đỏ

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai liên tục nhận phản ánh của nhiều hộ dân về việc: Mặc dù sử dụng đất, nhà ở ổn định từ trước ngày 1-7-2004 nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đề xuất “sở hữu chung cư có thời hạn” đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Thông tin này ngay lập tức được nhiều người dân đồng tình hưởng ứng, tán thành.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị khẩn trương xử lý bất cập trên quốc lộ 19

Môi trường - Đô thị

(GLO)- Ngày 13-7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, khắc phục các hư hỏng, tồn tại liên quan đến Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chất lượng công trình.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

null