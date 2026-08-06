Mảnh sắt rơi vãi trên cao tốc qua Gia Lai khiến hàng chục phương tiện thủng lốp

(GLO)- Hàng chục kg mảnh sắt phế liệu rơi vãi trên tuyến cao tốc đi qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khiến hàng chục ô tô bị thủng, nổ lốp. Sự cố nghiêm trọng này xảy ra vào rạng sáng 6-8, rất may không có thiệt hại về người.

Ngày 6-8, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng thu gom, xử lý tình trạng mảnh sắt nhọn rơi vãi trên mặt đường cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến nhiều phương tiện thủng lốp.

Các mảnh sắt được lực lượng chức năng thu gom trên cao tốc rạng sáng 6-8. Ảnh: Đại Thắng

Trước đó, rạng sáng 6-8, Trung tâm Quản lý, vận hành tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh nhận được phản ánh nhiều phương tiện bị thủng, nổ lốp khi lưu thông ở đoạn cao tốc trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần đường đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và xác nhận trên mặt đường xuất hiện nhiều mảnh sắt nhỏ, sắc nhọn.

Lực lượng chức năng thu gom mảnh kim loại rơi vãi trên mặt đường cao tốc. Ảnh: Đại Thắng

Tình trạng này xảy ra trên làn đường di chuyển hướng Bắc - Nam, đoạn đường từ Km 1208 đến Km 1277, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Nhiều phương tiện qua đoạn đường trên bị thủng lốp, thậm chí làm một số phương tiện bị nổ lốp, phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý. Các trường hợp bị sự cố may mắn không có thiệt hại về người.

Ô tô thủng lốp vì cán phải mảnh sắt trên cao tốc qua địa bàn Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Đến trưa 6-8, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường vẫn đang tổ chức lực lượng thu gom các mảnh sắt, vật thể sắc nhọn trên mặt đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tình trạng rơi vãi mảnh sắt cũng xảy ra tại một số đoạn cao tốc trên tuyến qua địa bàn Quảng Ngãi, Gia Lai. Tính tới trưa 6-8, lực lượng chức năng đã thu gom trên tuyến cao tốc qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khối lượng mảnh sắt ước tính gần 20 kg.

Mảnh sắt nhọn được phát hiện rải rác dọc tuyến cao tốc qua Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Thống kê sơ bộ trên đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã xảy ra 8 trường hợp bị sự cố, thủng, nổ lốp xe do cán mảnh sắt. Trên đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có 17 trường hợp tương tự.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đây là sự cố có tính chất nghiêm trọng và đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý, đảm bảo an toàn trên tuyến.

Nhiều phương tiện phải dừng khẩn cấp vì sự cố trên cao tốc. Ảnh: ĐVCC

Sáng 6-8, đơn vị đã tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông, trong đó hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc - Nam di chuyển xuống quốc lộ 1 tại nút giao Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi), trong thời gian lực lượng chức năng làm sạch mặt đường.

Lực lượng chức năng đề nghị các tài xế chú ý an toàn, khi phát hiện vật thể lạ hoặc chướng ngại vật trên cao tốc, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không đánh lái hoặc phanh gấp.

Khi phát hiện vấn đề mất an toàn, tài xế cần thông báo ngay cho đơn vị chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.