(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết vừa cắm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h trên nhiều tuyến đường ở khu vực Pleiku nhằm triển khai thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương thí điểm tổ chức hoạt động xe điện 4 bánh phục vụ tham quan, du lịch tại khu vực phía Tây tỉnh trong thời gian 6 tháng nhằm đánh giá hiệu quả, tác động trước khi xem xét triển khai đồng bộ.

Nhiều tuyến đường ở khu vực Pleiku cắm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h. Ảnh: Văn Ngọc

Xe điện du lịch sẽ đi trên 3 tuyến gồm: tuyến số 1 khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết - chùa Minh Thành - khu vực bờ kè; tuyến số 2 khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết - làng Văn hóa du lịch Plei Ơp; tuyến số 3 khu du lịch Biển Hồ - hàng thông trăm tuổi - cầu Tiên Sơn - khu vực cánh đồng lúa Ngô Sơn hoặc núi lửa Chư Đang Ya.

Để triển khai thí điểm, Sở Xây dựng đã tiến hành cắm biển báo giới hạn tốc độ 30 km/h tại nhiều tuyến đường ở khu vực Pleiku bám theo lộ trình của 3 tuyến trên như: Hai Bà Trưng, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Đức Thắng, bờ kè suối Hội Phú…

Theo biển báo này, tùy theo từng khung giờ quy định phù hợp với đặc thù của các địa điểm du lịch, tất cả các phương tiện trong làn đường quy định chỉ được di chuyển tốc độ tối đa 30 km/h.

Cụ thể tuyến số 1 và tuyến số 2 sẽ hoạt động từ 17 giờ 30 phút đến 24 giờ hằng ngày, tuyến số 3 sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Dự kiến đầu tháng 8-2026, mô hình xe điện 4 bánh phục vụ du lịch sẽ bắt đầu vận hành tại khu vực phía Tây tỉnh.